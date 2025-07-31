ЕЗЕРСКИЙ: «У всех наших клубов есть шансы пройти дальше в еврокубках»

Бывший игрок национальной сборной Украины Владимир Езерский эксклюзивно для Sport.ua поделился ожиданиями от повторных сегодняшних поединков в еврокубках с участием украинских клубов.

«За то короткое время, что турецкий специалист Арда Туран находится у руля «Шахтера», его подопечные добавили в организации игры. Следует отметить и физические кондиции «горняков», позволяющие в каждом матче действовать с позиции силы. Считаю, что дончане являются фаворитами в поединке квалификации Лиги Европы с «Бешикташем» и снова возобладают.

Что касается наших представителей в Лиге конференций, то я также настроен оптимистично. У тренерских штабов украинских команд было достаточно времени для устранения ошибок, допущенных на прошлой неделе в первых противостояниях.

«Полесье» по уровню подготовки преобладает андорский ФК «Санта-Колома» и просто обязано реабилитироваться, а «Александрия» должна воспользоваться молодостью игроков «Партизана», которой присуща нестабильность, и склонить чашу весов на свою сторону».

Ранее мы сообщали: «Полесье» прибыло на стадион, где сыграет с «Санта-Коломой».