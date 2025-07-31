ФОТО. Полесье прибыло на стадион, где сыграет с Санта-Коломой

В четверг, 31 июля, состоится ответный матч квалификации Лиги конференций между андоррской «Санта-Коломой» и житомирским «Полесьем».

Встреча пройдет на стадионе «Эстади де ла ФАФ» в Энкампе. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.

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В первом матче представитель Украинской Премьер-лиги уступил со счетом 2:1.

«Полесье» уже прибыло на стадион, где пройдет предстоящий матч.

ФОТО. Полесье показало стадион, на котором сыграет матч Лиги конференций

ФК Полесье

ФК Полесье

ФК Полесье

ФК Полесье

ФК Полесье