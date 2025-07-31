ФОТО. Полесье прибыло на стадион, где сыграет с Санта-Коломой
Матч квалификации лиги конференций состоится 31 июля в 19:00
В четверг, 31 июля, состоится ответный матч квалификации Лиги конференций между андоррской «Санта-Коломой» и житомирским «Полесьем».
Встреча пройдет на стадионе «Эстади де ла ФАФ» в Энкампе. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.
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В первом матче представитель Украинской Премьер-лиги уступил со счетом 2:1.
«Полесье» уже прибыло на стадион, где пройдет предстоящий матч.
ФОТО. Полесье показало стадион, на котором сыграет матч Лиги конференций
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