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Украина. Первая лига
31 июля 2025, 17:47 |
943
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Ворскла подписала контракты с большой группой новичков

После снятия трансферных банов полтавчане готовятся заявить многочисленных новобранцев

31 июля 2025, 17:47 |
943
0
Ворскла подписала контракты с большой группой новичков
ФК Минай. Тарас Дмитрук

Как стало известно Sport.ua, контракты с «Ворсклой» подписали вратарь Кирилл Лавута и полузащитник Принс Чибуэзе (оба – «Горняк-Спорт»), защитники Владислав Дворовенко, Вадим Червак и полузащитник Антон Байдал (все – «Феникс-Мариуполь»), защитник Тарас Дмитрук и полузащитник Дмитрий Прихна (оба Минай), вингеры Владислав Войцеховский («Левый Берег») и Богдан Мишенко («Ломжа», Польша), полузащитник Владислав Семотюк («Пробой»).

С большой вероятностью продолжит карьеру в «Ворскле» и эксголкипер «Полтавы» Богдан Васецкий. Также на сборах с командой работал полузащитник Ахмед Алибеков (последний клуб «Эпицентр»), но останется ли воспитанник «Динамо» в Полтаве, пока неизвестно.

Из предыдущего состава в команде остались, в том числе, защитник Даниил Изотов, полузащитники Сергей Мякушко, Владислав Островский, Артем Челядин, а также хавбек Никита Крохмаль и форвард Артем Сердюк из команды U19.

«Ворскла» по итогам прошлого сезона заняла 13-е место в УПЛ, а впоследствии уступила в серии пенальти «Кудровцы» после размена победами в стыковых матчах и впервые в истории вылетела из элитного дивизиона, в котором непрерывно выступала с 1996 года.

В первом туре нового сезона VBET Первой лиги полтавчане под руководством Александра Бабича сыграют дома с Фениксом-Мариуполем. Матч состоится 2 августа, начало игры – в 14:45.

Ранее главный тренер «Ворсклы» Александр Бабич рассказал о финансировании клуба и назвал задачу на сезон.

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Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Ворскла Полтава трансферы Владислав Дворовенко Вадим Червак Антон Байдал Владислав Войцеховский Дмитрий Прихна Тарас Дмитрук инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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