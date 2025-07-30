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  4. Бабич рассказал о финансировании Ворсклы и назвал задачи на сезон
Украина. Первая лига
30 июля 2025, 11:55 |
231
0

Бабич рассказал о финансировании Ворсклы и назвал задачи на сезон

Главный тренер полтавского клуба поделился мнением о состоянии команды

30 июля 2025, 11:55 |
231
0
Бабич рассказал о финансировании Ворсклы и назвал задачи на сезон
ФК Ворскла Полтава

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Александр Бабич рассказал о состоянии команды накануне старта сезона в Первой лиге, поделился мнением о финансировании клуба и назвал задачи на кампанию 2025/26:

– В каком состоянии команда подходит сейчас к сезону?

– Сейчас мы на 100% находимся на стадии построения команды. Я могу сказать, что команда еще не сформирована на 100%. Но за эти две недели мы поработали и ребята начинают понимать, что именно мы должны делать на поле.

Но, конечно, времени немного не хватает. Сейчас мы проводим много теорий, тактических тренировок, разговариваем с ребятами. В целом, команда еще формируется – она сейчас очень сырая.

– Какие задачи ставите сейчас перед собой на сезон?

– Прежде всего – построить новому году конкурентоспособную команду. Руководство также понимает, что для этого нужно время. Но мы хотим быть, как минимум, в верхней части таблицы – на пятом или шестом местах, держаться более-менее вверху таблицы.

Учитывая понижение команды в классе, как изменилось финансирование?

– Все слышали, что финансирование существенно изменилось. Вопрос трансферного бана пока закрыт – в ближайшее время мы будем дозаявлять ребят.

Что касается заработной платы, то все футболисты, которые подписывают договоры, контракты, договариваются по финансовым вопросам. Нам также сказали, что финансовая ситуация будет стабильной, – прокомментировал ситуацию в команде Бабич.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Ворскла Полтава Александр Бабич
Николай Титюк Источник: Трибуна
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