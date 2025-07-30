Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывший футболист Динамо продолжит карьеру в клубе, который вылетел из УПЛ
Украина. Премьер лига
30 июля 2025, 08:31 |
876
0

Бывший футболист Динамо продолжит карьеру в клубе, который вылетел из УПЛ

Александр Бабич подтвердил прибытие Ахмеда Алибекова в расположении «Ворсклы»

30 июля 2025, 08:31 |
876
0
Бывший футболист Динамо продолжит карьеру в клубе, который вылетел из УПЛ
Instagram. Ахмед Алибеков

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Ахмед Алибеков продолжит карьеру в Первой лиге – будет выступать в составе полтавской «Ворсклы».

Главный тренер клуба Первой лиги Александр Бабич подтвердил, что 27-летний футболист прибыл в расположение команды, но на данный момент продолжает восстанавливаться после травмы.

– В СМИ появилась информация об Ахмеде Алибекове, который может перейти в ваш клуб. Насколько это соответствует действительности?

– Да, это соответствует действительности. Ахмед сейчас немного травмирован, и мы разговариваем с руководством. Но это качественный футболист в хорошем возрасте, который хочет прогрессировать и помогать команде. Поэтому будем договариваться с руководством. Но сейчас у него вопрос по этой травме, – сообщил Бабич.

Алибеков играл в своей карьере за «Динамо», «Зарю», «Эпицентр», «Львов», запорожский «Металлург». Имеет опыт выступлений в чемпионате Чехии. С 1 июля находится в статусе свободного агента.

По теме:
Нещерет признался, о чем просил Шовковский футболистов Динамо в матче ЛЧ
Итальянский клуб планирует подписать футболиста Шахтера. Но есть условие
«Разбирать нечего». Мороз назвал причины крупной победы Динамо в ЛЧ
Динамо Киев Ворскла Полтава Ахмед Алибеков Александр Бабич трансферы свободный агент
Николай Титюк Источник: Трибуна
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный отправляет на болота. Сафонов имеет неожиданную просьбу к ПСЖ
Футбол | 29 июля 2025, 22:25 4
Забарный отправляет на болота. Сафонов имеет неожиданную просьбу к ПСЖ
Забарный отправляет на болота. Сафонов имеет неожиданную просьбу к ПСЖ

Российский вратарь хочет вернуться в страну-агрессорку

Он вернулся. В Турции рассказали важные новости об игроке сборной Украины
Футбол | 30 июля 2025, 08:05 0
Он вернулся. В Турции рассказали важные новости об игроке сборной Украины
Он вернулся. В Турции рассказали важные новости об игроке сборной Украины

Александр Зубков восстановился после травмы и 30 июля проведет первую тренировку

ФАБРЕГАС: «Он создал футбольную машину, которой раньше не было»
Футбол | 30.07.2025, 02:33
ФАБРЕГАС: «Он создал футбольную машину, которой раньше не было»
ФАБРЕГАС: «Он создал футбольную машину, которой раньше не было»
Итоги дня Q2 Лиги чемпионов. С кем дальше сыграет Динамо?
Футбол | 30.07.2025, 06:23
Итоги дня Q2 Лиги чемпионов. С кем дальше сыграет Динамо?
Итоги дня Q2 Лиги чемпионов. С кем дальше сыграет Динамо?
Металлист 1925 предложил три млн евро за игрока Динамо. В Киеве ответили
Футбол | 29.07.2025, 11:39
Металлист 1925 предложил три млн евро за игрока Динамо. В Киеве ответили
Металлист 1925 предложил три млн евро за игрока Динамо. В Киеве ответили
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Уайт объяснил, почему Дюбуа не смог подняться после последнего удара Усика
Уайт объяснил, почему Дюбуа не смог подняться после последнего удара Усика
28.07.2025, 22:54 4
Бокс
Легендарный игрок. В Черноморце выбрали капитана
Легендарный игрок. В Черноморце выбрали капитана
28.07.2025, 18:40 12
Футбол
Пеп ГВАРДИОЛА: «Все кончено навсегда – это конец»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Все кончено навсегда – это конец»
28.07.2025, 18:58 3
Футбол
Арда ТУРАН: «Я был поражен, когда пришел в Шахтер»
Арда ТУРАН: «Я был поражен, когда пришел в Шахтер»
29.07.2025, 07:33 2
Футбол
Флорентино ПЕРЕС: «Реал не будет продлевать контракт с таким игроком»
Флорентино ПЕРЕС: «Реал не будет продлевать контракт с таким игроком»
29.07.2025, 09:14 2
Футбол
Геликоптер обнаружил: признаков жизни не подает. Что случилось с Дальмайер?
Геликоптер обнаружил: признаков жизни не подает. Что случилось с Дальмайер?
29.07.2025, 20:29 4
Биатлон
АНБЕР: «Боксерская организация лишит Усика титула, он должен уйти»
АНБЕР: «Боксерская организация лишит Усика титула, он должен уйти»
29.07.2025, 07:59 5
Бокс
Известный тренер: «Все супертяжи тут из-за денег, а Усик – тот, которого..»
Известный тренер: «Все супертяжи тут из-за денег, а Усик – тот, которого..»
28.07.2025, 19:35
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем