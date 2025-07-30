Бывший футболист Динамо продолжит карьеру в клубе, который вылетел из УПЛ

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Ахмед Алибеков продолжит карьеру в Первой лиге – будет выступать в составе полтавской «Ворсклы».

Главный тренер клуба Первой лиги Александр Бабич подтвердил, что 27-летний футболист прибыл в расположение команды, но на данный момент продолжает восстанавливаться после травмы.

– В СМИ появилась информация об Ахмеде Алибекове, который может перейти в ваш клуб. Насколько это соответствует действительности?

– Да, это соответствует действительности. Ахмед сейчас немного травмирован, и мы разговариваем с руководством. Но это качественный футболист в хорошем возрасте, который хочет прогрессировать и помогать команде. Поэтому будем договариваться с руководством. Но сейчас у него вопрос по этой травме, – сообщил Бабич.

Алибеков играл в своей карьере за «Динамо», «Зарю», «Эпицентр», «Львов», запорожский «Металлург». Имеет опыт выступлений в чемпионате Чехии. С 1 июля находится в статусе свободного агента.