ОФИЦИАЛЬНО. Бешикташ оформил рекордный трансфер в день игры с Шахтером

Турецкий «Бешикташ» официально объявил о продаже португальского полузащитника Жедсона Фернандеша в московский «Спартак».

Сообщается, что сумма трансфера 26-летнего футболиста составила примерно 20,7 миллиона евро + 7,2 миллиона евро бонусами, что является рекордной продажей в истории «Бешикташа».

Интересно, что именно в день перехода Жедсона Фернандеша в московский «Спартак» «Бешикташ» проведет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы против донецкого «Шахтера». В первой игре, которую турки проиграли со счетом 2:4, португалец провел на поле все 90 минут.

В сезоне 2024/25 Жедсон Фернандеш провел 49 матчей на клубном уровне, отличившись 12 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.