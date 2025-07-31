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Турция
31 июля 2025, 17:47 |
3089
3

ОФИЦИАЛЬНО. Бешикташ оформил рекордный трансфер в день игры с Шахтером

Турки продали Жедсона Фернандеша в московский «спартак»

31 июля 2025, 17:47 |
3089
3
ОФИЦИАЛЬНО. Бешикташ оформил рекордный трансфер в день игры с Шахтером
Getty Images/Global Images Ukraine. Жедсон Фернандеш

Турецкий «Бешикташ» официально объявил о продаже португальского полузащитника Жедсона Фернандеша в московский «Спартак».

Сообщается, что сумма трансфера 26-летнего футболиста составила примерно 20,7 миллиона евро + 7,2 миллиона евро бонусами, что является рекордной продажей в истории «Бешикташа».

Интересно, что именно в день перехода Жедсона Фернандеша в московский «Спартак» «Бешикташ» проведет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы против донецкого «Шахтера». В первой игре, которую турки проиграли со счетом 2:4, португалец провел на поле все 90 минут.

В сезоне 2024/25 Жедсон Фернандеш провел 49 матчей на клубном уровне, отличившись 12 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

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Бешикташ трансферы Спартак Москва Жедсон Фернандеш Шахтер - Бешикташ чемпионат Турции по футболу чемпионат россии по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Бешикташ
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Комментарии 3
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Serhiy I
Там всі свої .
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+1
Влад Тараненко
Хороша новина. В 1 матчі він був найнебезпечнішим у складі Бешика 
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-2
Джей Гетсбі
Тепер Довбик?
Ответить
-2
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