Лукас ПАКЕТА: «Хочу вернуться в футбол с улыбкой на лице»
Бразилец прокомментировал скандалы вокруг себя
Бразильский полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета прокомментировал решение независимой регуляторной комиссии относительно своей невиновности по делам по сканадальным матчам.
«С первого дня этого расследования я настаивал на своей невиновности против этих серьезнейших обвинений. Пока я не могу сказать ничего больше, но хочу выразить свою благодарность Богу и желание вернуться к игре в футбол с улыбкой на лице.
Хочу поблагодарить мою жену, которая никогда не отпускала мою руку, «Вест Хэм Юнайтед», болельщиков, которые всегда меня поддерживали, а также мою семью, друзей и юридическую команду, которые меня поддерживали – спасибо вам за все».
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