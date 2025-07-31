Лукас ПАКЕТА: «Хочу вернуться в футбол с улыбкой на лице»

Бразильский полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета прокомментировал решение независимой регуляторной комиссии относительно своей невиновности по делам по сканадальным матчам.

«С первого дня этого расследования я настаивал на своей невиновности против этих серьезнейших обвинений. Пока я не могу сказать ничего больше, но хочу выразить свою благодарность Богу и желание вернуться к игре в футбол с улыбкой на лице.

Хочу поблагодарить мою жену, которая никогда не отпускала мою руку, «Вест Хэм Юнайтед», болельщиков, которые всегда меня поддерживали, а также мою семью, друзей и юридическую команду, которые меня поддерживали – спасибо вам за все».