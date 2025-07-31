Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лукас ПАКЕТА: «Хочу вернуться в футбол с улыбкой на лице»
Англия
31 июля 2025, 17:32 |
182
0

Лукас ПАКЕТА: «Хочу вернуться в футбол с улыбкой на лице»

Бразилец прокомментировал скандалы вокруг себя

31 июля 2025, 17:32 |
182
0
Лукас ПАКЕТА: «Хочу вернуться в футбол с улыбкой на лице»
ФК Вест Хем

Бразильский полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета прокомментировал решение независимой регуляторной комиссии относительно своей невиновности по делам по сканадальным матчам.

«С первого дня этого расследования я настаивал на своей невиновности против этих серьезнейших обвинений. Пока я не могу сказать ничего больше, но хочу выразить свою благодарность Богу и желание вернуться к игре в футбол с улыбкой на лице.

Хочу поблагодарить мою жену, которая никогда не отпускала мою руку, «Вест Хэм Юнайтед», болельщиков, которые всегда меня поддерживали, а также мою семью, друзей и юридическую команду, которые меня поддерживали – спасибо вам за все».

По теме:
Выдающиеся голкиперы АПЛ и их достижения, вошедшие в историю
Вест Хэм – Эвертон – 2:1. Победа молотобойцев. Видео голов и обзор матча
Малайзийских полицейских задержали за взятку от нелегального гемблинга
ставки сборная Бразилии по футболу чемпионат Англии по футболу скандал Английская Премьер-лига Лукас Пакета Вест Хэм
Александр Сильченко Источник: Бен Джейкобс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Луческу произошла ужасная трагедия в его день рождения
Футбол | 31 июля 2025, 09:14 0
У Луческу произошла ужасная трагедия в его день рождения
У Луческу произошла ужасная трагедия в его день рождения

У тренера умер брат

Шахтер требует от Болоньи 20 миллионов евро за своего форварда
Футбол | 31 июля 2025, 13:44 12
Шахтер требует от Болоньи 20 миллионов евро за своего форварда
Шахтер требует от Болоньи 20 миллионов евро за своего форварда

Итальянскому клубу интересен бразилец Эгиналду

Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Это будет стыдоба для украинского футбола»
Футбол | 30.07.2025, 23:11
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Это будет стыдоба для украинского футбола»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Это будет стыдоба для украинского футбола»
Итоги Q2 Лиги чемпионов. Определены все пары Q3 и соперник для Динамо
Футбол | 31.07.2025, 06:23
Итоги Q2 Лиги чемпионов. Определены все пары Q3 и соперник для Динамо
Итоги Q2 Лиги чемпионов. Определены все пары Q3 и соперник для Динамо
Ротань идет за реваншем. Стали известны составы Санта-Коломы и Полесья
Футбол | 31.07.2025, 17:53
Ротань идет за реваншем. Стали известны составы Санта-Коломы и Полесья
Ротань идет за реваншем. Стали известны составы Санта-Коломы и Полесья
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Забарный категорически отказался переходить в этот клуб. У него одна цель
Забарный категорически отказался переходить в этот клуб. У него одна цель
31.07.2025, 10:05 11
Футбол
ВИДЕО. Лицо и реакция Екатерины Усик и Шевченко на нокаут в бою с Дюбуа
ВИДЕО. Лицо и реакция Екатерины Усик и Шевченко на нокаут в бою с Дюбуа
30.07.2025, 00:02
Бокс
БЕЛЛЬЮ: «Этот боксер никогда не сдается, видели, что он сделал с Кличко?»
БЕЛЛЬЮ: «Этот боксер никогда не сдается, видели, что он сделал с Кличко?»
31.07.2025, 09:40 2
Бокс
Йожеф САБО: «Как их допустили к матчу с Динамо в ЛЧ? Это же не футбол»
Йожеф САБО: «Как их допустили к матчу с Динамо в ЛЧ? Это же не футбол»
30.07.2025, 15:40 73
Футбол
Итоги дня Q2 Лиги чемпионов. С кем дальше сыграет Динамо?
Итоги дня Q2 Лиги чемпионов. С кем дальше сыграет Динамо?
30.07.2025, 06:23 5
Футбол
Тело Лауры Дальмайер останется под завалами. Известная причина
Тело Лауры Дальмайер останется под завалами. Известная причина
30.07.2025, 18:07 2
Биатлон
АНБЕР: «Это опасные соперники для Усика. Здесь уже нет фаворита»
АНБЕР: «Это опасные соперники для Усика. Здесь уже нет фаворита»
30.07.2025, 09:22 5
Бокс
Известно, сколько клуб АПЛ дает Шахтеру за Ризныка. Вратарь принял решение
Известно, сколько клуб АПЛ дает Шахтеру за Ризныка. Вратарь принял решение
30.07.2025, 02:14 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем