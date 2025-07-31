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  4. Трансфер Луиса Диаса стал третьим самым дорогим среди колумбийцев
Германия
31 июля 2025, 16:34 |
128
0

Трансфер Луиса Диаса стал третьим самым дорогим среди колумбийцев

Какие двое представителей Колумбии возглавляют данный трансферный рейтинг?

31 июля 2025, 16:34 |
128
0
Трансфер Луиса Диаса стал третьим самым дорогим среди колумбийцев
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Диас

Как мы уже сообщали ранее, Луис Диас стал игроком мюнхенской «Баварии». Немецкий клуб заплатил «Ливерпулю» за колумбийца 70 млн евро.

Луис Диас стал не только третьей самой дорогой покупкой «Баварии» в истории, но и третьим самым дорогим колумбийцем всех времен.

Рекордсменом продолжает быть Джон Дуран, который перешел из «Астон Виллы» в «Аль-Насра» за 77 млн евро.

Самые дорогие трансферы колумбийских футболистов в истории

  1. 77 млн евро – Джон Дуран (из Астон Виллы в Аль-Насра)
  2. 75 млн евро – Хамес Родригес (из Монако в Реал)
  3. 70 млн евро – Луис Диас (из Ливерпуля в Баварию)
  4. 49 млн евро – Луис Диас (из Порту в Ливерпуль)
  5. 45 млн евро – Хамес Родрігес (из Порту в Монако)
  6. 43 млн евро – Радамель Фалькао (х Атлетико в Монако)
  7. 42 млн евро – Давинсон Санчес (из Аякса в Тоттенхэм)
  8. 42 млн евро – Джексон Мартинес (из Атлетико в Гуанчжоу Эвергранд)
  9. 40 млн евро – Радамель Фалькао (из Порту в Атлетико)
  10. 35 млн евро – Джексон Мартинес (из Порту в Атлетико)

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Ливерпуль Бундеслига Бавария чемпионат Германии по футболу трансферы Бундеслиги Луис Диас Джон Дуран Хамес Родригес
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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