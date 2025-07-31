Германия31 июля 2025, 16:34 |
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Трансфер Луиса Диаса стал третьим самым дорогим среди колумбийцев
Какие двое представителей Колумбии возглавляют данный трансферный рейтинг?
31 июля 2025, 16:34 |
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Как мы уже сообщали ранее, Луис Диас стал игроком мюнхенской «Баварии». Немецкий клуб заплатил «Ливерпулю» за колумбийца 70 млн евро.
Луис Диас стал не только третьей самой дорогой покупкой «Баварии» в истории, но и третьим самым дорогим колумбийцем всех времен.
Рекордсменом продолжает быть Джон Дуран, который перешел из «Астон Виллы» в «Аль-Насра» за 77 млн евро.
Самые дорогие трансферы колумбийских футболистов в истории
- 77 млн евро – Джон Дуран (из Астон Виллы в Аль-Насра)
- 75 млн евро – Хамес Родригес (из Монако в Реал)
- 70 млн евро – Луис Диас (из Ливерпуля в Баварию)
- 49 млн евро – Луис Диас (из Порту в Ливерпуль)
- 45 млн евро – Хамес Родрігес (из Порту в Монако)
- 43 млн евро – Радамель Фалькао (х Атлетико в Монако)
- 42 млн евро – Давинсон Санчес (из Аякса в Тоттенхэм)
- 42 млн евро – Джексон Мартинес (из Атлетико в Гуанчжоу Эвергранд)
- 40 млн евро – Радамель Фалькао (из Порту в Атлетико)
- 35 млн евро – Джексон Мартинес (из Порту в Атлетико)
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