Трансфер Луиса Диаса стал третьим самым дорогим среди колумбийцев

Как мы уже сообщали ранее, Луис Диас стал игроком мюнхенской «Баварии». Немецкий клуб заплатил «Ливерпулю» за колумбийца 70 млн евро.

Луис Диас стал не только третьей самой дорогой покупкой «Баварии» в истории, но и третьим самым дорогим колумбийцем всех времен.

Рекордсменом продолжает быть Джон Дуран, который перешел из «Астон Виллы» в «Аль-Насра» за 77 млн евро.

Самые дорогие трансферы колумбийских футболистов в истории