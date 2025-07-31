Металлург подписал бывшего игрока Металлиста 1925 и Кремня

Как стало известно Sport.ua, 23-летний атакующий полузащитник Андрей Савицкий после распада «Кремня» присоединился к «Металлургу» и уже подписал контракт с запорожским клубом.

Савицкий на уровне Первой лиги провел 80 матчей. 65 из них — за «Кремень», в составе которого забил 4 мяча и отдал 8 голевых передач. Также он играл за «Звезду», «Металлист 1925» и «Волчанск».

Ранее наш сайт сообщал о подписании «Металлургом» контракта с еще одним бывшим игроком «Кремня» – 22-летним опорным полузащитником Назарием Пастернаком.

«Металлург» по итогам сезона 2024/25 должен был покинуть Первую лигу, заняв 14-е место среди 17 участников и дважды уступив в стыковых матчах «Чернигову» (0:3, 0:2). Но снятие с турнира «Миная» вернуло запорожцам прописку во втором по силе дивизионе украинского футбола.

В стартовом туре нового сезона Первой лиги «Металлург» в воскресенье, 3 августа, примет в Запорожье «Металлист». Начало матча – о 12:00.