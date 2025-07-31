Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлург подписал бывшего игрока Металлиста 1925 и Кремня
Украина. Первая лига
31 июля 2025, 16:04 | Обновлено 31 июля 2025, 16:14
529
1

Металлург подписал бывшего игрока Металлиста 1925 и Кремня

Очередной новичок в составе запорожского клуба

31 июля 2025, 16:04 | Обновлено 31 июля 2025, 16:14
529
1
Металлург подписал бывшего игрока Металлиста 1925 и Кремня
Металлист 1925. Андрей Савицкий

Как стало известно Sport.ua, 23-летний атакующий полузащитник Андрей Савицкий после распада «Кремня» присоединился к «Металлургу» и уже подписал контракт с запорожским клубом.

Савицкий на уровне Первой лиги провел 80 матчей. 65 из них — за «Кремень», в составе которого забил 4 мяча и отдал 8 голевых передач. Также он играл за «Звезду», «Металлист 1925» и «Волчанск».

Ранее наш сайт сообщал о подписании «Металлургом» контракта с еще одним бывшим игроком «Кремня» – 22-летним опорным полузащитником Назарием Пастернаком.

«Металлург» по итогам сезона 2024/25 должен был покинуть Первую лигу, заняв 14-е место среди 17 участников и дважды уступив в стыковых матчах «Чернигову» (0:3, 0:2). Но снятие с турнира «Миная» вернуло запорожцам прописку во втором по силе дивизионе украинского футбола.

В стартовом туре нового сезона Первой лиги «Металлург» в воскресенье, 3 августа, примет в Запорожье «Металлист». Начало матча – о 12:00.

По теме:
Лидер сборной отказывается играть в Украине. Он хочет в Европу
Осимхен стал самым дорогим трансфером в истории турецкой Суперлиги
Карина Вегнер – о своем прогрессе в США и дружбе с Ярославой Магучих
Металлург Запорожье Первая лига Украины Андрей Савицкий Кремень Кременчуг Металлист 1925 чемпионат Украины по футболу трансферы инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби Алонсо поразил реакцией на решение Лунина остаться в Реале
Футбол | 30 июля 2025, 23:38 4
Хаби Алонсо поразил реакцией на решение Лунина остаться в Реале
Хаби Алонсо поразил реакцией на решение Лунина остаться в Реале

Главный тренер королевского клуба планирует дать украинцу шанс проявить себя

У Луческу произошла ужасная трагедия в его день рождения
Футбол | 31 июля 2025, 09:14 0
У Луческу произошла ужасная трагедия в его день рождения
У Луческу произошла ужасная трагедия в его день рождения

У тренера умер брат

Шахтер требует от Болоньи 20 миллионов евро за своего форварда
Футбол | 31.07.2025, 13:44
Шахтер требует от Болоньи 20 миллионов евро за своего форварда
Шахтер требует от Болоньи 20 миллионов евро за своего форварда
С дублем от Ямаля. Барселона уничтожила Сеул с хоккейным счетом
Футбол | 31.07.2025, 16:11
С дублем от Ямаля. Барселона уничтожила Сеул с хоккейным счетом
С дублем от Ямаля. Барселона уничтожила Сеул с хоккейным счетом
Итоги Q2 Лиги чемпионов. Определены все пары Q3 и соперник для Динамо
Футбол | 31.07.2025, 06:23
Итоги Q2 Лиги чемпионов. Определены все пары Q3 и соперник для Динамо
Итоги Q2 Лиги чемпионов. Определены все пары Q3 и соперник для Динамо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Паша Мех
А чего на фото Борячук из Эпицентра? 😁😁😁
Ответить
0
Популярные новости
Стал известен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов
Стал известен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов
30.07.2025, 23:09 41
Футбол
Тело Лауры Дальмайер останется под завалами. Известная причина
Тело Лауры Дальмайер останется под завалами. Известная причина
30.07.2025, 18:07 2
Биатлон
Серхио Рамос назвал лучшего футболиста в истории. Он очень страдал
Серхио Рамос назвал лучшего футболиста в истории. Он очень страдал
30.07.2025, 03:30 1
Футбол
Геликоптер обнаружил: признаков жизни не подает. Что случилось с Дальмайер?
Геликоптер обнаружил: признаков жизни не подает. Что случилось с Дальмайер?
29.07.2025, 20:29 7
Биатлон
Кто в лидерах? Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Кто в лидерах? Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
30.07.2025, 14:20 2
Футбол
Тренер Паркера отреагировал на то, что Усика обязали провести бой
Тренер Паркера отреагировал на то, что Усика обязали провести бой
30.07.2025, 00:40
Бокс
ВИДЕО 18+. Блогер показал, чем занимается Мудрик во время дисквалификации
ВИДЕО 18+. Блогер показал, чем занимается Мудрик во время дисквалификации
29.07.2025, 22:34 6
Футбол
Забарный отправляет на болота. Сафонов имеет неожиданную просьбу к ПСЖ
Забарный отправляет на болота. Сафонов имеет неожиданную просьбу к ПСЖ
29.07.2025, 22:25 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем