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Украина. Первая лига
30 июля 2025, 14:20 | Обновлено 30 июля 2025, 14:31
1375
0

Неожиданно вернулись в Первую лигу. Клуб срочно подписывает новичков

Металлург Запорожье заменил Минай

30 июля 2025, 14:20 | Обновлено 30 июля 2025, 14:31
1375
0
Неожиданно вернулись в Первую лигу. Клуб срочно подписывает новичков
ФК Металлург Запорожье

Как стало известно Sport.ua, запорожский «Металлург», который после снятия с Первой лиги «Миная» продолжит выступления во втором дивизионе отечественного футбола, в ближайшее время пополнится рядом исполнителей.

В частности, к подписанию контрактов с «Металлургом» близки 25-летний голкипер Георгий Климов (предыдущий клуб — «Виктория»), 22-летний опорный полузащитник Назарий Пастернак («Кремень»), 22-летний вингер Даниил Дмитриев («Горняк-Спорт»), 23-летний атакующий полузащитник Даниил Кириченко («Диназ»).

Вратарь Артем Матус («Кремень») и крайний защитник Денис Червинский («Полтава») команде Юрия Слабышева не подошли. Остаются вопросы относительно вингера Богдана Горы («Скала 1911»).

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инсайд Металлург Запорожье трансферы Георгий Климов Назарий Пастернак Артем Матус Денис Червинский Богдан Гора
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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