Неожиданно вернулись в Первую лигу. Клуб срочно подписывает новичков

Как стало известно Sport.ua, запорожский «Металлург», который после снятия с Первой лиги «Миная» продолжит выступления во втором дивизионе отечественного футбола, в ближайшее время пополнится рядом исполнителей.

В частности, к подписанию контрактов с «Металлургом» близки 25-летний голкипер Георгий Климов (предыдущий клуб — «Виктория»), 22-летний опорный полузащитник Назарий Пастернак («Кремень»), 22-летний вингер Даниил Дмитриев («Горняк-Спорт»), 23-летний атакующий полузащитник Даниил Кириченко («Диназ»).

Вратарь Артем Матус («Кремень») и крайний защитник Денис Червинский («Полтава») команде Юрия Слабышева не подошли. Остаются вопросы относительно вингера Богдана Горы («Скала 1911»).