Снигур не сумела выйти в полуфинал турнира WTA 125 в Варшаве

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 193) завершила выступления на хардовом турнире WTA 125 в Варшаве, Польша.

В четвертьфинале украинка в двух сетах потерпела поражение от представительницы Швейцарии Виктории Голубич (WTA 90) за 1 час и 29 минут.

WTA 125 Варшава. Хард, 1/4 финала

Дарья Снигур (Украина) – Виктория Голубич (Швейцария) [4] – 5:7, 3:6

Это была вторая встреча соперниц. В 2021 году Снигур уступила Голубич в полуфинале соревнований ITF W25 в ОАЭ.

В полуфинале Варшавы Голубич поборется либо против Киоки Окамуры, либо против Доминики Салковой.

Снигур в столице Польши успела переиграть Габриэлу Кнутсон и Диан Парри.