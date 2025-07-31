Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Снигур не сумела выйти в полуфинал турнира WTA 125 в Варшаве
WTA
31 июля 2025, 15:37 | Обновлено 31 июля 2025, 15:38
136
0

Снигур не сумела выйти в полуфинал турнира WTA 125 в Варшаве

Дарья Снигур уступила Виктории Голубич в двух сетах и покинула соревнования в Польше

31 июля 2025, 15:37 | Обновлено 31 июля 2025, 15:38
136
0
Снигур не сумела выйти в полуфинал турнира WTA 125 в Варшаве
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 193) завершила выступления на хардовом турнире WTA 125 в Варшаве, Польша.

В четвертьфинале украинка в двух сетах потерпела поражение от представительницы Швейцарии Виктории Голубич (WTA 90) за 1 час и 29 минут.

WTA 125 Варшава. Хард, 1/4 финала

Дарья Снигур (Украина) – Виктория Голубич (Швейцария) [4] – 5:7, 3:6

Это была вторая встреча соперниц. В 2021 году Снигур уступила Голубич в полуфинале соревнований ITF W25 в ОАЭ.

В полуфинале Варшавы Голубич поборется либо против Киоки Окамуры, либо против Доминики Салковой.

Снигур в столице Польши успела переиграть Габриэлу Кнутсон и Диан Парри.

По теме:
Дарья Снигур – Виктория Голубич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Дарья Снигур – Виктория Голубич. Прогноз и анонс на матч WTA 125 в Варшаве
Волевой камбек. Снигур сыграет в четвертьфинале хардового турнира в Варшаве
Дарья Снигур Виктория Голубич WTA Варшава
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Скорости нет, ничего нет, просто ноль. Обидно»
Футбол | 30 июля 2025, 18:46 9
Йожеф САБО: «Скорости нет, ничего нет, просто ноль. Обидно»
Йожеф САБО: «Скорости нет, ничего нет, просто ноль. Обидно»

Известный тренер – о последнем матче киевлян в еврокубках

Свитолина успешно стартовала на супертурнире в Монреале, одолев россиянку
Теннис | 31 июля 2025, 06:55 15
Свитолина успешно стартовала на супертурнире в Монреале, одолев россиянку
Свитолина успешно стартовала на супертурнире в Монреале, одолев россиянку

Элина в двух сетах справилась с Камиллой Рахимовой во втором раунде тысячника

Стал известен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 30.07.2025, 23:09
Стал известен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов
Стал известен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Это будет стыдоба для украинского футбола»
Футбол | 30.07.2025, 23:11
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Это будет стыдоба для украинского футбола»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Это будет стыдоба для украинского футбола»
Санта-Колома – Полесье. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Футбол | 31.07.2025, 14:19
Санта-Колома – Полесье. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Санта-Колома – Полесье. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тренер Паркера отреагировал на то, что Усика обязали провести бой
Тренер Паркера отреагировал на то, что Усика обязали провести бой
30.07.2025, 00:40
Бокс
110 млн евро. Звезда сборной Украины примет участие в крупном трансфере
110 млн евро. Звезда сборной Украины примет участие в крупном трансфере
30.07.2025, 09:02 7
Футбол
Йожеф САБО: «Как их допустили к матчу с Динамо в ЛЧ? Это же не футбол»
Йожеф САБО: «Как их допустили к матчу с Динамо в ЛЧ? Это же не футбол»
30.07.2025, 15:40 73
Футбол
Флорентино ПЕРЕС: «Реал не будет продлевать контракт с таким игроком»
Флорентино ПЕРЕС: «Реал не будет продлевать контракт с таким игроком»
29.07.2025, 09:14 2
Футбол
После камнепада выходила на связь: новые подробности трагедии Дальмайер
После камнепада выходила на связь: новые подробности трагедии Дальмайер
30.07.2025, 11:39 1
Биатлон
ВИДЕО 18+. Блогер показал, чем занимается Мудрик во время дисквалификации
ВИДЕО 18+. Блогер показал, чем занимается Мудрик во время дисквалификации
29.07.2025, 22:34 6
Футбол
Лондонский клуб сделал предложение по трансферу Зинченко. Есть сумма
Лондонский клуб сделал предложение по трансферу Зинченко. Есть сумма
30.07.2025, 16:34 19
Футбол
Тело Лауры Дальмайер останется под завалами. Известная причина
Тело Лауры Дальмайер останется под завалами. Известная причина
30.07.2025, 18:07 2
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем