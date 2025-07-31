Снигур не сумела выйти в полуфинал турнира WTA 125 в Варшаве
Дарья Снигур уступила Виктории Голубич в двух сетах и покинула соревнования в Польше
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 193) завершила выступления на хардовом турнире WTA 125 в Варшаве, Польша.
В четвертьфинале украинка в двух сетах потерпела поражение от представительницы Швейцарии Виктории Голубич (WTA 90) за 1 час и 29 минут.
WTA 125 Варшава. Хард, 1/4 финала
Дарья Снигур (Украина) – Виктория Голубич (Швейцария) [4] – 5:7, 3:6
Это была вторая встреча соперниц. В 2021 году Снигур уступила Голубич в полуфинале соревнований ITF W25 в ОАЭ.
В полуфинале Варшавы Голубич поборется либо против Киоки Окамуры, либо против Доминики Салковой.
Снигур в столице Польши успела переиграть Габриэлу Кнутсон и Диан Парри.
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