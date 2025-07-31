Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вест Хэм – Эвертон – 2:1. Победа молотобойцев. Видео голов и обзор матча
Англия
31 июля 2025, 16:37 | Обновлено 31 июля 2025, 16:42
48
0

Вест Хэм – Эвертон – 2:1. Победа молотобойцев. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Premier League Summer Series

31 июля 2025, 16:37 | Обновлено 31 июля 2025, 16:42
48
0
Вест Хэм – Эвертон – 2:1. Победа молотобойцев. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Вест Хэм

В четверг, 31 июля, состоялся матч Premier League Summer Series между «Вест Хэмом» и «Эвертоном».

Встречу проходила на стадион «Солджер Филд» в Чикаго.

Номинальные гости первыми вышли вперед, но все же уступили со счетом 2:1.

Украинский фулбек номинальных гостей Виталий Миколенко провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился.

Premier League Summer Series

Вест Хэм – Эвертон – 2:1

Голы: Пакета, 41, Фюллькруг, 63 – Гуйе, 16

Видеообзор матча:

По теме:
Лудогорец – Риека – 3:1. Видео голов и обзор матча
ФКСБ – Шкендия – 1:2. Видео голов и обзор матча
Разгромная развязка. Польша и Япония определили последнего полуфиналиста ЛН
Вест Хэм Вест Хэм - Эвертон Эвертон Лукас Пакета Никлас Фюллькруг Виталий Миколенко Premier League Summer Series видео голов и обзор Идрисса Гуйе
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ящик Андорры. Как Полесье подставило украинский футбол на край пропасти
Футбол | 31 июля 2025, 11:36 43
Ящик Андорры. Как Полесье подставило украинский футбол на край пропасти
Ящик Андорры. Как Полесье подставило украинский футбол на край пропасти

Ответный матч против «Санта-Коломы» превращается для «волков» в битву за честь всего футбола Украины

Хаби Алонсо поразил реакцией на решение Лунина остаться в Реале
Футбол | 30 июля 2025, 23:38 4
Хаби Алонсо поразил реакцией на решение Лунина остаться в Реале
Хаби Алонсо поразил реакцией на решение Лунина остаться в Реале

Главный тренер королевского клуба планирует дать украинцу шанс проявить себя

Стал известен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 30.07.2025, 23:09
Стал известен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов
Стал известен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов
Партизан – Александрия. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Футбол | 31.07.2025, 16:29
Партизан – Александрия. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Партизан – Александрия. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
У Луческу произошла ужасная трагедия в его день рождения
Футбол | 31.07.2025, 09:14
У Луческу произошла ужасная трагедия в его день рождения
У Луческу произошла ужасная трагедия в его день рождения
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тренер Паркера отреагировал на то, что Усика обязали провести бой
Тренер Паркера отреагировал на то, что Усика обязали провести бой
30.07.2025, 00:40
Бокс
Тело Лауры Дальмайер останется под завалами. Известная причина
Тело Лауры Дальмайер останется под завалами. Известная причина
30.07.2025, 18:07 2
Биатлон
Лондонский клуб сделал предложение по трансферу Зинченко. Есть сумма
Лондонский клуб сделал предложение по трансферу Зинченко. Есть сумма
30.07.2025, 16:34 19
Футбол
Обновлен рейтинг сильнейших боксеров современности. На каком месте Усик?
Обновлен рейтинг сильнейших боксеров современности. На каком месте Усик?
30.07.2025, 10:54 1
Бокс
Забарный отправляет на болота. Сафонов имеет неожиданную просьбу к ПСЖ
Забарный отправляет на болота. Сафонов имеет неожиданную просьбу к ПСЖ
29.07.2025, 22:25 21
Футбол
Серхио Рамос назвал лучшего футболиста в истории. Он очень страдал
Серхио Рамос назвал лучшего футболиста в истории. Он очень страдал
30.07.2025, 03:30 1
Футбол
Самый богатый клуб отправил Реалу предложение по Лунину и получил ответ
Самый богатый клуб отправил Реалу предложение по Лунину и получил ответ
30.07.2025, 09:55 6
Футбол
ВИДЕО 18+. Блогер показал, чем занимается Мудрик во время дисквалификации
ВИДЕО 18+. Блогер показал, чем занимается Мудрик во время дисквалификации
29.07.2025, 22:34 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем