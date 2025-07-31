Вест Хэм – Эвертон – 2:1. Победа молотобойцев. Видео голов и обзор матча

В четверг, 31 июля, состоялся матч Premier League Summer Series между «Вест Хэмом» и «Эвертоном».

Встречу проходила на стадион «Солджер Филд» в Чикаго.

Номинальные гости первыми вышли вперед, но все же уступили со счетом 2:1.

Украинский фулбек номинальных гостей Виталий Миколенко провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился.

Premier League Summer Series

Вест Хэм – Эвертон – 2:1

Голы: Пакета, 41, Фюллькруг, 63 – Гуйе, 16

Видеообзор матча: