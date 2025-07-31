Ман Юнайтед разгромил Борнмут с Забарным, Эвертон уступил Вест Хэму
Состоялось 2 матча Premier League Summer Series
В четверг, 31 июля, состоялось 2 матча Premier League Summer Series.
«Манчестер Юнайтед» встретился с «Борнмутом», а «Вест Хэм» одолел «Эвертон».
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«Красные дьяволы» не оставили шансов «вишням», разгромив их со счетом 4:1. Украинский центрбек номинальных гостей Илья Забарный провел на поле 76 минут, результативными действиями не отличился.
«Вест Хэм» же одолел «ирисок» со счетом 2:1 благодаря голам Фюллькруга и Пакета. Украинский фулбек номинальных гостей Виталий Миколенко провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился.
Premier League Summer Series
Манчестер Юнайтед – Борнмут – 4:1
Голы: Хойлунд, 7, Доргу, 25, Диалло, 54, Уильямс, 72 – де Лигт, 88 (автогол)
Вест Хэм – Эвертон – 2:1
Голы: Пакета, 41, Фюллькруг, 63 – Гуйе, 16
Фото матчей:
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