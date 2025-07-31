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Манчестер Юнайтед
31.07.2025 04:30 – FT 4 : 1
Борнмут
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Англия
31 июля 2025, 13:12 |
498
3

Ман Юнайтед разгромил Борнмут с Забарным, Эвертон уступил Вест Хэму

Состоялось 2 матча Premier League Summer Series

31 июля 2025, 13:12 |
498
3
Ман Юнайтед разгромил Борнмут с Забарным, Эвертон уступил Вест Хэму
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Юнайтед

В четверг, 31 июля, состоялось 2 матча Premier League Summer Series.

«Манчестер Юнайтед» встретился с «Борнмутом», а «Вест Хэм» одолел «Эвертон».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

«Красные дьяволы» не оставили шансов «вишням», разгромив их со счетом 4:1. Украинский центрбек номинальных гостей Илья Забарный провел на поле 76 минут, результативными действиями не отличился.

«Вест Хэм» же одолел «ирисок» со счетом 2:1 благодаря голам Фюллькруга и Пакета. Украинский фулбек номинальных гостей Виталий Миколенко провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился.

Premier League Summer Series

Манчестер Юнайтед – Борнмут – 4:1

Голы: Хойлунд, 7, Доргу, 25, Диалло, 54, Уильямс, 72 – де Лигт, 88 (автогол)

Вест Хэм – Эвертон – 2:1

Голы: Пакета, 41, Фюллькруг, 63 – Гуйе, 16

Фото матчей:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

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Борнмут Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Борнмут Вест Хэм Вест Хэм - Эвертон Эвертон Premier League Summer Series Илья Забарный Виталий Миколенко Идрисса Гуйе Лукас Пакета Никлас Фюллькруг Расмус Хойлунд Патрик Доргу Амад Диалло Маттейс де Лигт
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Перець
він вже думками в Псж
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0
saltim
Нахрена он тоже руку стал заматывать.Кто то знает?
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0
saltim
Заба играл слабо.Оценка 5,4
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0
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