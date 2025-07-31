Ман Юнайтед – Борнмут – 4:1. Разгромная победа. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча Premier League Summer Series
В четверг, 31 июля, состоялся матч Premier League Summer Series. между «Манчестер Юнайтед» и «Борнмутом».
Встречу проходила на стадион «Солджер Филд» в Чикаго.
Гранд из Манчестер добыл разгромную победу, забив 4 мяча, на что «вишни» своими голами не смогли ответить и довольствовались лишь автоголом Матейса де Лигта.
Украинский центрбек номинальных гостей Илья Забарный провел на поле 76 минут, результативными действиями не отличился.
Premier League Summer Series
Манчестер Юнайтед – Борнмут – 4:1
Голы: Хойлунд, 7, Доргу, 25, Диалло, 54, Уильямс, 72 – де Лигт, 88 (автогол)
Видеообзор матча:
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