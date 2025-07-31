Ман Юнайтед – Борнмут – 4:1. Разгромная победа. Видео голов и обзор матча

В четверг, 31 июля, состоялся матч Premier League Summer Series. между «Манчестер Юнайтед» и «Борнмутом».

Встречу проходила на стадион «Солджер Филд» в Чикаго.

Гранд из Манчестер добыл разгромную победу, забив 4 мяча, на что «вишни» своими голами не смогли ответить и довольствовались лишь автоголом Матейса де Лигта.

Украинский центрбек номинальных гостей Илья Забарный провел на поле 76 минут, результативными действиями не отличился.

Premier League Summer Series

Манчестер Юнайтед – Борнмут – 4:1

Голы: Хойлунд, 7, Доргу, 25, Диалло, 54, Уильямс, 72 – де Лигт, 88 (автогол)

Видеообзор матча: