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Англия
31 июля 2025, 15:32 | Обновлено 31 июля 2025, 16:43
370
0

Ман Юнайтед – Борнмут – 4:1. Разгромная победа. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Premier League Summer Series

31 июля 2025, 15:32 | Обновлено 31 июля 2025, 16:43
370
0
Ман Юнайтед – Борнмут – 4:1. Разгромная победа. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Юнайтед

В четверг, 31 июля, состоялся матч Premier League Summer Series. между «Манчестер Юнайтед» и «Борнмутом».

Встречу проходила на стадион «Солджер Филд» в Чикаго.

Гранд из Манчестер добыл разгромную победу, забив 4 мяча, на что «вишни» своими голами не смогли ответить и довольствовались лишь автоголом Матейса де Лигта.

Украинский центрбек номинальных гостей Илья Забарный провел на поле 76 минут, результативными действиями не отличился.

Premier League Summer Series

Манчестер Юнайтед – Борнмут – 4:1

Голы: Хойлунд, 7, Доргу, 25, Диалло, 54, Уильямс, 72 – де Лигт, 88 (автогол)

Видеообзор матча:

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Манчестер Юнайтед Борнмут Маттейс де Лигт Илья Забарный Манчестер Юнайтед - Борнмут Амад Диалло Расмус Хойлунд Premier League Summer Series Патрик Доргу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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