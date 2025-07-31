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Англия
31 июля 2025, 13:43 |
1276
2

Самый богатый клуб мира нацелился на звезду сборной Украины. Известна цена

Артем Довбик привлекает внимание «Ньюкасла» и «Вильярреала»

31 июля 2025, 13:43 |
1276
2
Самый богатый клуб мира нацелился на звезду сборной Украины. Известна цена
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик привлекает внимание «Ньюкасла» и «Вильярреала», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, два этих клуба заинтересованы в подписании 28-летнего футболиста сборной Украины. При этом высокая цена может помешать потенциальному переходу: римский клуб намерен получить за футболиста 38 миллионов евро.

В прошлом сезоне Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 17 голами и 4 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Рома» указала Довбику на дверь.

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Артем Довбик Ньюкасл Вильярреал трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Рома Рим
Даниил Кирияка Источник: Mundo Deportivo
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Saar
'Найбагатший клуб світу"....  
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+1
kadaad .
"звезда"  !!!???? 
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