Самый богатый клуб мира нацелился на звезду сборной Украины. Известна цена

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик привлекает внимание «Ньюкасла» и «Вильярреала», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, два этих клуба заинтересованы в подписании 28-летнего футболиста сборной Украины. При этом высокая цена может помешать потенциальному переходу: римский клуб намерен получить за футболиста 38 миллионов евро.

В прошлом сезоне Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 17 голами и 4 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Рома» указала Довбику на дверь.