Самый богатый клуб мира нацелился на звезду сборной Украины. Известна цена
Артем Довбик привлекает внимание «Ньюкасла» и «Вильярреала»
Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик привлекает внимание «Ньюкасла» и «Вильярреала», сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, два этих клуба заинтересованы в подписании 28-летнего футболиста сборной Украины. При этом высокая цена может помешать потенциальному переходу: римский клуб намерен получить за футболиста 38 миллионов евро.
В прошлом сезоне Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 17 голами и 4 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Рома» указала Довбику на дверь.
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