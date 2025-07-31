Рома указала Довбику на дверь. Его хочет клуб Ла Лиги, но есть нюанс
«Вильярреал» не может заплатить 40 миллионов евро и будет ждать скидку
Испанский «Вильярреал» интересуется украинским нападающим римской «Ромы» Артемом Довбиком, сообщает издание Fichajes.net.
По информации источника, «волки» выставили 28-летнего футболиста на трансфер и настроены не только отбить потраченную на него сумму, но и заработать на его продаже, поэтому ценник на игрока сейчас составляет 40 миллионов евро.
Эта сумма является неподъемной для «Вильярреала», поэтому клуб будет ждать до последних дней трансферного окна и надеяться на скидку, ведь главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини якобы не рассчитывает на Артема.
В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что подписать Артема Довбика предложили «Милану».
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