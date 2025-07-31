Рома указала Довбику на дверь. Его хочет клуб Ла Лиги, но есть нюанс

Испанский «Вильярреал» интересуется украинским нападающим римской «Ромы» Артемом Довбиком, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, «волки» выставили 28-летнего футболиста на трансфер и настроены не только отбить потраченную на него сумму, но и заработать на его продаже, поэтому ценник на игрока сейчас составляет 40 миллионов евро.

Эта сумма является неподъемной для «Вильярреала», поэтому клуб будет ждать до последних дней трансферного окна и надеяться на скидку, ведь главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини якобы не рассчитывает на Артема.

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что подписать Артема Довбика предложили «Милану».