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  4. Рома указала Довбику на дверь. Его хочет клуб Ла Лиги, но есть нюанс
Италия
31 июля 2025, 11:44 |
2172
3

Рома указала Довбику на дверь. Его хочет клуб Ла Лиги, но есть нюанс

«Вильярреал» не может заплатить 40 миллионов евро и будет ждать скидку

31 июля 2025, 11:44 |
2172
3
Рома указала Довбику на дверь. Его хочет клуб Ла Лиги, но есть нюанс
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Испанский «Вильярреал» интересуется украинским нападающим римской «Ромы» Артемом Довбиком, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, «волки» выставили 28-летнего футболиста на трансфер и настроены не только отбить потраченную на него сумму, но и заработать на его продаже, поэтому ценник на игрока сейчас составляет 40 миллионов евро.

Эта сумма является неподъемной для «Вильярреала», поэтому клуб будет ждать до последних дней трансферного окна и надеяться на скидку, ведь главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини якобы не рассчитывает на Артема.

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что подписать Артема Довбика предложили «Милану».

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Рома Рим Вильярреал трансферы Артем Довбик трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Дмитрий Вус Источник: El Gol Digital
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Комментарии 3
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vitaha33
При Гасперіні Довбик грати не буде, це коню зрозуміло
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0
protasov_lyopu_davai
)))
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0
Saar
Зараз багато забивати форварду - цього замало. Потрібно ще й відбирати м'ячі і допомагати півзахисту. Особливо в Італії це ціниться. Довбик, нажаль, цього не робить. Тому ,маючи за перший сезон гарну статистику забитих- його продають.
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0
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