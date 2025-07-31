Сын Григорчука провел первый официальный матч за Черноморец

В матче Второй Лиги Украины дебютировал украинский форвард Тимерлан Григорчук, который является сыном известного украинского тренера Романа Григорчука.

17-летний форвард провел первый матч на профессиональном уровне, дебютировав в составе дубля одесского «Черноморца». Тимерлан вышел на поле на 70 минуте матча Второй лиги Украины, где «моряки» минимально уступили столичному клубу Rebel (0:1).

Роман Григорук – известный украинский тренер. Последним местом работы коуча был черкасский ЛНЗ, который он покинул по завершению прошлого сезона УПЛ.

Ранее Роман Григорчук, эксклюзивно для Sport.ua, рассказал о своих дальнейших планах, заявив, что отклонил одно предложение после ухода из ЛНС.