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  4. Сын Григорчука провел первый официальный матч за Черноморец
Украина. Вторая лига
31 июля 2025, 17:52 |
603
0

Сын Григорчука провел первый официальный матч за Черноморец

Тимерлан дебютировал во Второй лиге Украины

31 июля 2025, 17:52 |
603
0
Сын Григорчука провел первый официальный матч за Черноморец
ФК Черноморец. Тимерлан Григорчук

В матче Второй Лиги Украины дебютировал украинский форвард Тимерлан Григорчук, который является сыном известного украинского тренера Романа Григорчука.

17-летний форвард провел первый матч на профессиональном уровне, дебютировав в составе дубля одесского «Черноморца». Тимерлан вышел на поле на 70 минуте матча Второй лиги Украины, где «моряки» минимально уступили столичному клубу Rebel (0:1).

Роман Григорук – известный украинский тренер. Последним местом работы коуча был черкасский ЛНЗ, который он покинул по завершению прошлого сезона УПЛ.

Ранее Роман Григорчук, эксклюзивно для Sport.ua, рассказал о своих дальнейших планах, заявив, что отклонил одно предложение после ухода из ЛНС.

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Черноморец Одесса Вторая лига Украины дебют
Олег Вахоцкий Источник: ПФЛ
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