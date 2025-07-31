Динамо дозаявило двух футболистов на сезон Украинской Премьер-лиги 2025/26

Киевское «Динамо» продолжает подготовку к старту в чемпионате Украины, проводит тренировочные сборы и уже успешно стартовало в Лиге чемпионов.

Во втором квалификационном раунде подопечные Александра Шовковоского дважды разгромили мальтийский «Хамрун» (3:0, 3:0) и пробились в следующий раунд, где сыграют против греческого «Пафоса».

В Премьер-лиге «бело-синие» начнут свой путь 2 августа, когда встретятся на выезде с ровенским «Вересом». Накануне этого противостояния «Динамо» дозаявило двух футболистов на предстоящий сезон. Фамилии футболистов появились на официальном сайте Украинской Премьер-лиги.

В список попали 17-летний защитник Дмитрий Парута и 16-летний полузащитник Егор Музычко. В прошлом сезоне Парута провел 13 матчей в чемпионате Украины U-19 и помог «бело-синим» завоевать первое место.

Музычко принял участие в матче финального турнира Детско-юношеской футбольной лиги Украины в возрастной категории U-17. «Бело-синие» одолели львовский «Рух» U-17 и стали чемпионами ДЮФЛУ.