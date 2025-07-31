ОФИЦИАЛЬНО. Бывший голкипер Динамо продолжит карьеру в Первой лиге
Владислав Кучерук подписал контракт с «Викторией»
26-летний вратарь Владислав Кучерук официально стал игроком клуба первой лиги «Виктория» Сумы.
Футболист перешёл в новую команду на правах свободного агента. Детали контракта стороны не разглашают.
Последним клубом Владислава было «Прикарпатье», за которое он выступал с февраля 2024 года. За это время голкипер провёл 28 матчей и оформил 10 «сухих» поединков.
Кучерук известен болельщикам благодаря своим выступлениям за молодёжную команду киевского «Динамо». Также Владислав стал чемпионом мира в 2019 году в составе сборной Украины U-20.
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