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Украина. Первая лига
31 июля 2025, 10:58 | Обновлено 31 июля 2025, 11:01
1639
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бывший голкипер Динамо продолжит карьеру в Первой лиге

Владислав Кучерук подписал контракт с «Викторией»

31 июля 2025, 10:58 | Обновлено 31 июля 2025, 11:01
1639
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший голкипер Динамо продолжит карьеру в Первой лиге
ФК Динамо Киев. Владислав Кучерук

26-летний вратарь Владислав Кучерук официально стал игроком клуба первой лиги «Виктория» Сумы.

Футболист перешёл в новую команду на правах свободного агента. Детали контракта стороны не разглашают.

Последним клубом Владислава было «Прикарпатье», за которое он выступал с февраля 2024 года. За это время голкипер провёл 28 матчей и оформил 10 «сухих» поединков.

Кучерук известен болельщикам благодаря своим выступлениям за молодёжную команду киевского «Динамо». Также Владислав стал чемпионом мира в 2019 году в составе сборной Украины U-20.

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Владислав Кучерук Виктория Сумы Прикарпатье Ивано-Франковск Первая лига Украины трансферы чемпионат Украины по футболу
Андрей Витренко Источник
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