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Лига Европы
31 июля 2025, 09:47 | Обновлено 31 июля 2025, 11:03
588
0

«Чувствую себя взволнованным». Тренер Бешикташа – о втором матче с Шахтером

Уле Гуннар Сульше провел пресс-конференцию перед игрой с «горнякам»

31 июля 2025, 09:47 | Обновлено 31 июля 2025, 11:03
588
0
«Чувствую себя взволнованным». Тренер Бешикташа – о втором матче с Шахтером
Getty Images/Global Images Ukraine. Уле Гуннар Сульшер

Главный тренер «Бешикташа» Уле Гуннар Сульшер на пресс-конференции высказал свои мысли перед ответным матчем против донецкого «Шахтёра» во втором раунде квалификации Лиги Европы.

Турецкий клуб в первом поединке при своих болельщиках уступил «горнякам» со счётом 2:4. Ответная игра пройдёт на «стадионе имени Генрика Реймана» в польском Кракове. Начало матча – в 21:00 по Киеву.

«Мы проанализировали соперника, да, мы всё понимаем. Нам нужно забить два мяча. В этом матче мы должны хорошо проявить себя на поле. Нам нужно улучшить нашу игру. Мы хорошо поработали, провели качественные тренировки. На самом деле можно сказать так: первый тайм матча позади, теперь будет второй. Мы должны забить первый гол – это очень важно для нас.

Жедсон Фернандеш – не только отличный футболист, но и человек с прекрасным характером. В клубе, на базе – все его очень любят. Я желаю ему удачи. Когда он уходил, все были очень тронуты. На прошлой неделе он провёл отличный матч. Несмотря на то, что знал о своём уходе, он вёл себя как настоящий профессионал. Мы найдём решение. У нас есть кем заменить Жедсона. На прошлой неделе Картал не вышел в стартовом составе, но появился на поле позже. Есть Жоау Мариу. У нас есть игроки на разных позициях, которые будут выполнять другие функции, чем Жедсон. Мы также рассматриваем возможность подписания ещё одного футболиста на его место. Наш президент очень заинтересован в этом.

Вы знаете, мы проводим очень успешное трансферное окно. Мы подписали таких высококлассных игроков, как Оркун и Тэмми. Чтобы построить сильную команду и создать легенд, мы ищем игроков самого высокого уровня. Как тренер, я очень взволнован. Мы вместе уже четыре с половиной недели. Сезон продлится 11 месяцев. Я уверен, что мы сможем создать команду, которая будет бороться за трофеи.

У Оркуна есть небольшие повреждения. Он пока не готов на 100%. Это важный игрок для нас. Я не уверен, что он сегодня будет тренироваться с командой. Мы привезли его, потому что он действительно важен. Но я могу сказать, что он физически не готов к матчу. Как я уже говорил, сезон длинный – 11 месяцев. Если участие Оркуна будет слишком рискованным, мы примем соответствующее решение», – ответил Сульшер.

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Бешикташ Лига Европы Шахтер Донецк пресс-конференция Уле Гуннар Сульшер Шахтер - Бешикташ
Андрей Витренко Источник: ФК Бешикташ
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