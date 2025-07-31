Олег ШЕЛАЕВ: «Шахтер и Полесье пройдут, Александрия сойдет с дистанции»

Бывший игрок национальной сборной Украины Олег Шелаев в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, у которой из отечественных команд лучшие шансы пробиться в следующий раунд еврокубков:

– Пока из наших представителей, учитывая и киевское «Динамо», ранее сыгравшее в квалификации Лиги чемпионов, лучшее впечатление производят футболисты донецкого «Шахтера». На прошлой неделе они в квалификации Лиги Европы уверенно победили в гостях «Бешикташ» – 4:2, хотя могли забить больше.

«Горняки» порадовали компактностью, каждый четко знал свою миссию, было много атак вторым темпом. Даже не скажу, когда раньше бразильцы легионеры были заточены не только на атаку, но и отрабатывали в отборе. То же можно сказать и о Георгии Судакове. Такую легкость в действиях команды можно объяснить отличной физической подготовкой. Новый главный тренер Арда Туран позаботился, чтобы с кондициями подопечных все было хорошо и это приносит дивиденды.

– По вашему мнению, обладатель путевки в следующий раунд в этой паре уже известен?

– «Бешикташ» – это авторитетная команда, которая будет сражаться до конца. Конечно, они будут делать ставку на быстрый гол, который вернул бы интригу, но это им не поможет. Склоняюсь к тому, что «Шахтер» снова победит – 2:1.

– Другие два представителя Украины в квалификации Лиги конференций свои матчи раньше проиграли. «Полесье» и «Александрия» возьмут реванш с нужным счетом?

– Большая надежда на житомирскую команду, которая неделю назад сенсационно уступила ФК «Санта-Колома» из Андорры. Конечно, нужно быть внутри команды, чтобы дать исчерпывающий ответ, как мог произойти этот конфуз. Не исключено, что подопечные Руслана Ротаня недооценили визави, а по ходу поединка сложно было перестроиться...

– Если не удастся победить, не дойдет ли дело до отставки Руслана Ротаня?

– Давайте не будем загадывать, но это было бы неправильно. За то короткое время, что Ротань у руля «Полесье», ему трудно было поставить свою игру. Тем не менее, думаю, что они понимают сложность того положения, в котором оказались и в основное время реабилитируются – 2:1, а в овертайме склонят чашу весов на свою сторону.

– Тогда может и «Александрия» избежит досрочного вылета?

– Это будет трудно сделать, потому что слишком много «горожане» пропустили в Катовице – 0:2. Согласен, в рядах «Партизана» немало молодежи, однако она хорошо обучена и постарается своего не отдать. Тем более, что в родных стенах сербские команды при безумной поддержке болельщиков всегда отличаются умением действовать жестко, сбивать темп, тянуть время, провоцировать. Поэтому думаю, что на отчаянные усилия футболистов «Александрии» все закончится результативной ничьей 1:1 и дальше пройдет «Партизан».