Маркевич рассказал, что ждет Ротаня, если Полесье вылетит из еврокубков

31 июля состоится второй матч второго квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретятся андоррская «Санта-Колома» и житомирское «Полесье». В первом поединке украинская команда потерпела сенсационное поражение со счетом 1:2.

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич сделал прогноз на второй поединок, а также стал на защиту наставника житомирского клуба Руслана Ротаня – считает, что ему нужно дать время, как это сделала «Александрия».

– Если эта вот «Санта-Колома» станет непроходимой преградой для «Полесья», простит ли такое фиаско Ротаню владелец клуба Геннадий Буткевич?

– А при чем здесь Ротань? Восемьдесят процентов этой команды не его, то есть не он приглашал большинство игроков в «Полесье», которые там есть. Если Ротаню дадут возможность с нуля начать работать, сделать свою команду, которую он хочет, которую он видит, то должен быть и хороший результат.

Руководство «Александрии» ждало награды три сезона, верило в тренера. Он почти полностью сменил состав и команда все же выстрелила.

– С каким счетом завершится матч в Андорре, по вашему мнению?

– 3:1 в пользу «Полесья», – подытожил Маркевич.