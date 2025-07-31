ОФИЦИАЛЬНО. Бывший вингер Руха перешел в клуб Первой лиги

Клуб Первой лиги «Чернигов» официально объявил имя нового футболиста. Состав команды пополнил 21-летний украинский вингер Андрей Столярчук.

Игрок перешёл в клуб в статусе свободного агента. Информация о контракте отсутствует.

«Мои первые впечатления от перехода в ФК «Чернигов» – очень положительные. Меня хорошо приняли как в команде, так и в тренерском штабе. Коллектив дружный, все поддерживают друг друга – это очень помогает быстро адаптироваться. Атмосфера в команде рабочая, но в то же время комфортная – это мотивирует выкладываться на тренировках и прогрессировать дальше. Тренер чётко объясняет требования, и мне нравится стиль его работы: есть понятный план, и видно, что каждый знает свою роль.

Я находился в статусе свободного агента и был в поиске клуба. Позвонил агент и сообщил об интересе со стороны ФК «Чернигов». Недолго думая, я согласился приехать на просмотр и оценить своё функциональное состояние. Ключевым фактором в выборе стало то, что команда придерживается футбольных принципов, которые мне очень импонируют – комбинационная игра с высоким процентом владения мячом.

О команде я знал немного, ведь раньше особо не следил за Второй лигой, но знал, что клуб поднялся в классе. Также слышал положительные отзывы о главном тренере Валерии Анатольевиче Чёрном. Мои личные цели – всегда прогрессировать на футбольном поле и радовать болельщиков забитыми мячами, ассистами и полной самоотдачей в каждом эпизоде игры. Ну и, конечно, помогать команде добиваться положительного результата.

Отдельно хочу обратиться к болельщикам: новый чемпионат будет максимально интересным и в то же время очень непростым, поэтому ваша поддержка будет важна как никогда – будь то на стадионе или у экранов. А мы со своей стороны сделаем всё возможное, чтобы вы не остались разочарованы. Нам нужен наш 12-й игрок!» – сказал Андрей.

Столярчук – воспитанник львовского «Руха», в активе которого три матча за основную команду и один забитый мяч. Андрей покинул львовский клуб в начале марта этого года.