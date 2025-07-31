Половина арбитров Первой лиги не сумела сдать тест на физподготовку

Судейский кризис, который уже получил резонанс в элитном дивизионе, приобретает еще более серьезные масштабы в Первой лиге.

Во время предсезонных сборов тест на физическую готовность провалили 9 из 19 арбитров, которые должны были обслуживать матчи Первой лиги. Это почти половина всех судей, готовившихся к новому чемпионату.

Для сравнения: в УПЛ фитнес-тест ФИФА не преодолела треть арбитров (10 из 28), что уже вызвало сомнения относительно старта сезона. Но ситуация в Первой лиге еще сложнее – нехватка подготовленных судей может поставить под угрозу проведение первых туров.

Согласно регламенту, арбитры, не сдавшие тест, не имеют права работать на поле, пока не пройдут повторное испытание, которое будет организовано не раньше августа. До тех пор судьи, провалившие норматив, в поле работать не будут. В УПЛ некоторым из них разрешили работать в роли VAR-арбитров.

Нехватка судей может осложнить формирование бригад на матчи уже с первых туров. Для полноценного обслуживания необходим минимум главный арбитр, два ассистента, четвертый судья, а в матчах с VAR – еще двое в комнате видеоповторов.