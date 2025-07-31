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Лига конференций
31 июля 2025, 10:47 | Обновлено 31 июля 2025, 11:02
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Коуч Партизана объяснил, как его команда во второй раз победит Александрию

Срджан Благоевич наметил четкий план на второй матч с клубом УПЛ

31 июля 2025, 10:47 | Обновлено 31 июля 2025, 11:02
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0
Коуч Партизана объяснил, как его команда во второй раз победит Александрию
Getty Images/Global Images Ukraine. Срджан Благоевич

Главный тренер сербского «Партизана» Срджан Благоевич поделился эмоциями перед домашним матчем против «Александрии» во втором раунде квалификации Лиги конференций.

Первая встреча завершилась победой «Партизана» со счётом 2:0.

«Моя позиция такова: независимо от обстоятельств, настроения или текущего счёта, мы должны придерживаться принципов, которые заложили с самого начала. Я хотел бы видеть смелый, дерзкий и уверенный в себе «Партизан», который доминирует на всех этапах игры. Это зависит не только от нас, но и от соперника и его качеств. Ожидаю, что мы сможем навязать свою игру, будем действовать разумно и не позволим эмоциям или поддержке с трибун сбить нас с верного пути. Наша задача – справиться с этим и сделать всё правильно.

Мы детально проанализировали первый матч. У нас были трудности с построением атак и организацией игры. Мы позволяли бить по нашим воротам из-за потери концентрации и определённых обстоятельств. Но благодаря качественной игре в обороне нам удавалось перехватывать мяч и проводить хорошие атаки в фазе перехода. Именно в таких эпизодах мы и забили два гола. Мы всегда стремимся к прогрессу на всех этапах игры.

У нас был свой план на игру, как и у соперника. Наш сработал. Мы должны быть готовы ко всем вариантам и изменениям в их действиях – это часть нашей работы. Однако я не думаю, что они кардинально изменят свой стиль. Цель остаётся прежней – пройти в следующий раунд.

Против АЕКа из Ларнаки ребята показали, что играть при большом количестве болельщиков – не проблема для них. Не сомневаюсь, что и в этот раз всё будет хорошо. Мы работаем над этим и сделаем всё, чтобы игроки были психологически готовы.

Наша цель – помимо выхода в следующий раунд, обеспечить себе как минимум ещё два еврокубковых матча в этом сезоне. Это очень важно для наших молодых футболистов. Идеальный сценарий – победа в ответной встрече и выход в следующий этап без каких-либо санкций от УЕФА. Такое раньше случалось нечасто. Поэтому я обращаюсь ко всем болельщикам, в которых я не сомневаюсь, что они станут для нас мощной поддержкой: сосредоточьтесь исключительно на поддержке игроков. Это главное. Мы хотим, чтобы на следующем матче было столько же болельщиков, как и сейчас.

Я чувствую эмоциональный подъём и надеюсь, что это будет настоящая волна, которая не остановится после этого матча. Это должно стать новой эпохой в функционировании футбольного клуба «Партизан». Я искренне надеюсь на это. Уверен, что самое притягательное для фанатов – это искреннее чувство принадлежности игроков к клубу, их эмоции, стремление дарить радость и надежду болельщикам. Фанаты это видят, и именно это приводит их на стадион», – подытожил Благоевич.

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пресс-конференция Партизан Белград Александрия Лига конференций
Андрей Витренко Источник
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