Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Как взять реванш? Букмекеры оценили шансы Александрии и Партизана в ЛК
Лига конференций
31 июля 2025, 09:58 |
278
0

Как взять реванш? Букмекеры оценили шансы Александрии и Партизана в ЛК

Второй матч второго раунда состоится 31 июля в 22:00 в сербском городе Белград

31 июля 2025, 09:58 |
278
0
Как взять реванш? Букмекеры оценили шансы Александрии и Партизана в ЛК
Партизан – Александрия

31 июля состоится второй матч второго квалификационного раунда Лиги конференций, в котором сойдутся сербский «Партизан» и украинская «Александрия».

В первом поединке подопечные Кирилла Нестеренко уступили сопернику со счетом 0:2 и серьезно усложнили себе жизнь в борьбе за путевку в следующий раунд.

Команды сыграют на стадионе «Партизан» в городе Белград. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени. УЕФА принял решение запретить гостевым болельщикам посещать этот поединок, чтобы избежать драк и провокаций, поэтому «горожанам» придется играть без украинских фанатов.

Накануне этого противостояния букмекеры оценили шансы команд на победу – специалисты уверены, что «Партизан» и во втором матче одержит победу, которая позволит продолжить борьбу в Лиге конференций:

  • Партизан – 1,95
  • Ничья – 3,50
  • Александрия – 3,85

Победитель этой пары в третьем раунде Лиги конференций сыграет против команды, которая проиграет в Лиге Европы – либо «Мидтьюлланд» из Дании, либо «Хиберниан» из Шотландии (1:1 в первом матче).

По теме:
Должны проходить. Букмекеры оценили шансы Шахтера и Бешикташа в матче ЛЕ
Коуч Партизана объяснил, как его команда во второй раз победит Александрию
Олег ШЕЛАЕВ: «Шахтер и Полесье пройдут, Александрия сойдет с дистанции»
Лига конференций Партизан Белград Александрия котировки букмекеров
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лондонский клуб сделал предложение по трансферу Зинченко. Есть сумма
Футбол | 30 июля 2025, 16:34 18
Лондонский клуб сделал предложение по трансферу Зинченко. Есть сумма
Лондонский клуб сделал предложение по трансферу Зинченко. Есть сумма

«Фулхэм» может подписать игрока «Арсенала»

Защитник Бешикташа: «Должны сыграть так, чтобы нам аплодировали»
Футбол | 31 июля 2025, 09:59 0
Защитник Бешикташа: «Должны сыграть так, чтобы нам аплодировали»
Защитник Бешикташа: «Должны сыграть так, чтобы нам аплодировали»

Феликс Удуохай рассказал об ответном матче против «Шахтера»

После камнепада выходила на связь: новые подробности трагедии Дальмайер
Биатлон | 30.07.2025, 11:39
После камнепада выходила на связь: новые подробности трагедии Дальмайер
После камнепада выходила на связь: новые подробности трагедии Дальмайер
Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер найдена мертвой
Биатлон | 30.07.2025, 15:52
Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер найдена мертвой
Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер найдена мертвой
Свитолина успешно стартовала на супертурнире в Монреале, одолев россиянку
Теннис | 31.07.2025, 06:55
Свитолина успешно стартовала на супертурнире в Монреале, одолев россиянку
Свитолина успешно стартовала на супертурнире в Монреале, одолев россиянку
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шакур Стивенсон объяснил, почему Усик разгромил Дюбуа в пятом раунде
Шакур Стивенсон объяснил, почему Усик разгромил Дюбуа в пятом раунде
30.07.2025, 04:45
Бокс
Тело Лауры Дальмайер останется под завалами. Известная причина
Тело Лауры Дальмайер останется под завалами. Известная причина
30.07.2025, 18:07 2
Биатлон
110 млн евро. Звезда сборной Украины примет участие в крупном трансфере
110 млн евро. Звезда сборной Украины примет участие в крупном трансфере
30.07.2025, 09:02 7
Футбол
Забарный отправляет на болота. Сафонов имеет неожиданную просьбу к ПСЖ
Забарный отправляет на болота. Сафонов имеет неожиданную просьбу к ПСЖ
29.07.2025, 22:25 21
Футбол
ВИДЕО. Лицо и реакция Екатерины Усик и Шевченко на нокаут в бою с Дюбуа
ВИДЕО. Лицо и реакция Екатерины Усик и Шевченко на нокаут в бою с Дюбуа
30.07.2025, 00:02
Бокс
Конец трансферной саги. Зинченко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Конец трансферной саги. Зинченко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
29.07.2025, 09:40 10
Футбол
Кто в лидерах? Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Кто в лидерах? Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
30.07.2025, 14:20 2
Футбол
АНБЕР: «Это опасные соперники для Усика. Здесь уже нет фаворита»
АНБЕР: «Это опасные соперники для Усика. Здесь уже нет фаворита»
30.07.2025, 09:22 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем