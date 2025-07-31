Как взять реванш? Букмекеры оценили шансы Александрии и Партизана в ЛК

31 июля состоится второй матч второго квалификационного раунда Лиги конференций, в котором сойдутся сербский «Партизан» и украинская «Александрия».

В первом поединке подопечные Кирилла Нестеренко уступили сопернику со счетом 0:2 и серьезно усложнили себе жизнь в борьбе за путевку в следующий раунд.

Команды сыграют на стадионе «Партизан» в городе Белград. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени. УЕФА принял решение запретить гостевым болельщикам посещать этот поединок, чтобы избежать драк и провокаций, поэтому «горожанам» придется играть без украинских фанатов.

Накануне этого противостояния букмекеры оценили шансы команд на победу – специалисты уверены, что «Партизан» и во втором матче одержит победу, которая позволит продолжить борьбу в Лиге конференций:

Партизан – 1,95

Ничья – 3,50

Александрия – 3,85

Победитель этой пары в третьем раунде Лиги конференций сыграет против команды, которая проиграет в Лиге Европы – либо «Мидтьюлланд» из Дании, либо «Хиберниан» из Шотландии (1:1 в первом матче).