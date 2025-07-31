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Лига Европы
31 июля 2025, 09:59 | Обновлено 31 июля 2025, 10:01
208
0

Защитник Бешикташа: «Должны сыграть так, чтобы нам аплодировали»

Феликс Удуохай рассказал об ответном матче против «Шахтера»

31 июля 2025, 09:59 | Обновлено 31 июля 2025, 10:01
208
0
Защитник Бешикташа: «Должны сыграть так, чтобы нам аплодировали»
Getty Images/Global Images Ukraine. Феликс Удуохай

Центральный защитник турецкого «Бешикташа» Феликс Удуохай прокомментировал ответный матч против донецкого «Шахтёра» во втором раунде квалификации Лиги Европы (первую игру «горняки» выиграли – 4:2).

«Прежде всего хочу сказать, что это очень важный матч. После первой игры мы провели анализ. Мы хорошо тренировались, чтобы улучшить свою игру. Также поговорили между собой. В этом матче мы хотим проявить себя как в командной тактике, так и индивидуально. Я с нетерпением жду этой игры и очень взволнован. Это поединок, который мы обязаны выиграть. Нам нужно отыграть разницу в два мяча. Это всего один матч, и завтра мы увидим, что произойдёт.

Всё немного связано с математикой: нам нужно забить два гола, чтобы сравнять счёт. Мы обязаны победить. Мы должны быть лучше. В первом матче мы не показали своей лучшей игры, не играли в свой футбол. На поле в Кракове, что бы ни случилось, мы должны победить.

Это была первая игра сезона. Мы хотели привнести новую, свежую энергию, но не получилось. Наши болельщики – большая сила для нас. И дома, и на выезде мы ощущаем их поддержку. Никому из игроков неприятно, когда его освистывают или кричат что-то негативное. Наша задача – изменить реакцию болельщиков на положительную. Мы должны играть так, чтобы они аплодировали нам и получали удовольствие от нашей игры. Они это заслуживают. Мы обязаны это сделать. И я верю, что начиная с этого дня мы сможем это продемонстрировать», – сказал Феликс.

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Андрей Витренко Источник: ФК Бешикташ
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