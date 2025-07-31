Защитник Бешикташа: «Должны сыграть так, чтобы нам аплодировали»
Феликс Удуохай рассказал об ответном матче против «Шахтера»
Центральный защитник турецкого «Бешикташа» Феликс Удуохай прокомментировал ответный матч против донецкого «Шахтёра» во втором раунде квалификации Лиги Европы (первую игру «горняки» выиграли – 4:2).
«Прежде всего хочу сказать, что это очень важный матч. После первой игры мы провели анализ. Мы хорошо тренировались, чтобы улучшить свою игру. Также поговорили между собой. В этом матче мы хотим проявить себя как в командной тактике, так и индивидуально. Я с нетерпением жду этой игры и очень взволнован. Это поединок, который мы обязаны выиграть. Нам нужно отыграть разницу в два мяча. Это всего один матч, и завтра мы увидим, что произойдёт.
Всё немного связано с математикой: нам нужно забить два гола, чтобы сравнять счёт. Мы обязаны победить. Мы должны быть лучше. В первом матче мы не показали своей лучшей игры, не играли в свой футбол. На поле в Кракове, что бы ни случилось, мы должны победить.
Это была первая игра сезона. Мы хотели привнести новую, свежую энергию, но не получилось. Наши болельщики – большая сила для нас. И дома, и на выезде мы ощущаем их поддержку. Никому из игроков неприятно, когда его освистывают или кричат что-то негативное. Наша задача – изменить реакцию болельщиков на положительную. Мы должны играть так, чтобы они аплодировали нам и получали удовольствие от нашей игры. Они это заслуживают. Мы обязаны это сделать. И я верю, что начиная с этого дня мы сможем это продемонстрировать», – сказал Феликс.
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