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Украина. Премьер лига
31 июля 2025, 10:27 |
667
0

Экс-игрок киевского Динамо принял решение остаться в чемпионате Украины

Ростислав Тарануха имел предложения из Европы, но продолжит карьеру в Премьер-лиге

31 июля 2025, 10:27 |
667
0
Экс-игрок киевского Динамо принял решение остаться в чемпионате Украины
ФК Оболонь Киев. Ростислав Тарануха

Бывший игрок киевского «Динамо» Ростислав Тарануха, который на данный момент находится в статусе свободного агента, рассказал, что планирует остаться в Украине:

– Ростислав, до старта УПЛ считаны дни, а о вашем следующем клубе ничего неизвестно. Есть конкретика?

– Все в процессе. Переговоры продолжаются. Есть варианты в УПЛ и за границей, но я хочу сейчас быть это время в Украине, рядом с родными.

– Ваша фамилия звучала в контексте перехода в «Кудровку». Какая ситуация?

– С «Кудровкой» мы общаемся. Они присылали мне контракт. В ближайшие дни все должно решиться, – рассказал 28-летний форвард.

Тарануха находился в структуре «Динамо» до 2017 года, после чего играл за разные команды в Украине – «Полесье», «Карпаты», «Оболонь» и другие. В прошлом сезоне провел 25 матчей за «пивоваров», в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Оболонь Киев Ростислав Тарануха свободный агент
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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