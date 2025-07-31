Экс-игрок киевского Динамо принял решение остаться в чемпионате Украины
Ростислав Тарануха имел предложения из Европы, но продолжит карьеру в Премьер-лиге
Бывший игрок киевского «Динамо» Ростислав Тарануха, который на данный момент находится в статусе свободного агента, рассказал, что планирует остаться в Украине:
– Ростислав, до старта УПЛ считаны дни, а о вашем следующем клубе ничего неизвестно. Есть конкретика?
– Все в процессе. Переговоры продолжаются. Есть варианты в УПЛ и за границей, но я хочу сейчас быть это время в Украине, рядом с родными.
– Ваша фамилия звучала в контексте перехода в «Кудровку». Какая ситуация?
– С «Кудровкой» мы общаемся. Они присылали мне контракт. В ближайшие дни все должно решиться, – рассказал 28-летний форвард.
Тарануха находился в структуре «Динамо» до 2017 года, после чего играл за разные команды в Украине – «Полесье», «Карпаты», «Оболонь» и другие. В прошлом сезоне провел 25 матчей за «пивоваров», в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.
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