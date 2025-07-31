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Лига Европы
31 июля 2025, 10:10 |
862
0

Чемпион Европы возглавит Бешикташ, если клуб вылетит из ЛЕ от Шахтера

Турецкий клуб проведет переговоры с итальянцем Роберто Манчини

31 июля 2025, 10:10 |
862
0
Чемпион Европы возглавит Бешикташ, если клуб вылетит из ЛЕ от Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Манчини

31 июля состоится второй матч второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором сыграют донецкий «Шахтер» и турецкий «Бешикташ».

В первом поединке подопечные Арды Турана одолели соперника со счетом 4:2. Это поражение разозлило руководство турецкой команды, которое рассматривает вариант с увольнением Уле Гуннара Сульшера.

По информации портала Sporx, если «Бешикташ» не сумеет переломить ситуацию и вылетит из Лиги Европы, новым главным тренером «орлов» станет известный итальянский специалист Роберто Манчини.

Турецкий клуб намерен провести переговоры с наставником, который в 2020 году выиграл чемпионат Европы во главе сборной Италии. Роберто находится без работы с октября прошлого года, когда он покинул команду Саудовской Аравии.

Стоит отметить, что итальянец уже работал в Турции – с 2013 по 2014 год возглавлял «Галатасарай».

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Николай Титюк Источник: Goal.com
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