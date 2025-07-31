Чемпион Европы возглавит Бешикташ, если клуб вылетит из ЛЕ от Шахтера
Турецкий клуб проведет переговоры с итальянцем Роберто Манчини
31 июля состоится второй матч второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором сыграют донецкий «Шахтер» и турецкий «Бешикташ».
В первом поединке подопечные Арды Турана одолели соперника со счетом 4:2. Это поражение разозлило руководство турецкой команды, которое рассматривает вариант с увольнением Уле Гуннара Сульшера.
По информации портала Sporx, если «Бешикташ» не сумеет переломить ситуацию и вылетит из Лиги Европы, новым главным тренером «орлов» станет известный итальянский специалист Роберто Манчини.
Турецкий клуб намерен провести переговоры с наставником, который в 2020 году выиграл чемпионат Европы во главе сборной Италии. Роберто находится без работы с октября прошлого года, когда он покинул команду Саудовской Аравии.
Стоит отметить, что итальянец уже работал в Турции – с 2013 по 2014 год возглавлял «Галатасарай».
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