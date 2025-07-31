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  4. Защитник Динамо: «Постоянно борьба и усталость. Иногда крыша едет»
Лига чемпионов
31 июля 2025, 07:53 |
264
0

Защитник Динамо: «Постоянно борьба и усталость. Иногда крыша едет»

Александр Караваев прокомментировал тренировочные сборы киевского клуба

31 июля 2025, 07:53 |
264
0
Защитник Динамо: «Постоянно борьба и усталость. Иногда крыша едет»
ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Защитник киевского «Динамо» Александр Караваев поделился мнением о тренировочных сборах «бело-синих», которые команда проводит в Австрии.

«Когда мы в матче играем против соперника невысокого уровня, такие команды всегда настраиваются на «Динамо», как на последнюю игру. Очень тяжело становится против них играть. Хотя это дает нам возможность не отбывать номер, а нормально провести поединок. Это тяжело, много нагрузок, но это сборы.

Постоянно борьба, постоянно работаешь усталый. Иногда бывает, что «едет крыша». Мы встаем, у нас две тренировки в день и все время приходиться работать под нагрузками. Вот у нас вчера был матч, сегодня матч, потом будет легкая тренировка и полдня можно будет отдохнуть. Но это время заберет сауна, басейн, массаж. И все» поделился мнением Караваев.

На данный момент подопечные Александра Шовковского еще не стартовали в чемпионате Украины, но сыграли два матча в Лиге чемпионов. Во втором квалификационном раунде «бело-синие» дважды разгромили мальтийский «Хамрун» (3:0, 3:0).

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Николай Титюк Источник: YouTube
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