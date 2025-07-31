Где смотреть онлайн матч отбора к Лиге конференций Партизан – Александрия
31 июля в 22:00 состоится матч второго раунда квалификации ЛК
Александрия продолжает выступления в квалификации Лиги конференций 2025/26.
31 июля в 22:00 пройдет ответный матч второго раунда между командами Партизан и Александрия .
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды встречаются на стадионе Партизан в сербском Белграде. Украинская команда потерпела неудачу в первой игре (0:2).
Победитель противостояния выйдет в Q3 Лиги конференций, где соперником будет проигравший в паре Q2 ЛЕ: Мидтьюлланд – Хиберниан (1:1 в первой игре).
Где смотреть онлайн матч отбора к Лиге конференций Партизан – Александрия
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис Kyivstar TV.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Рейтинг возглавил Усман Дембеле
Кристина Шацких интригует в описании своего профиля в Instagram