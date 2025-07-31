Александрия продолжает выступления в квалификации Лиги конференций 2025/26.

31 июля в 22:00 пройдет ответный матч второго раунда между командами Партизан и Александрия .

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Команды встречаются на стадионе Партизан в сербском Белграде. Украинская команда потерпела неудачу в первой игре (0:2).

Победитель противостояния выйдет в Q3 Лиги конференций, где соперником будет проигравший в паре Q2 ЛЕ: Мидтьюлланд – Хиберниан (1:1 в первой игре).

Где смотреть онлайн матч отбора к Лиге конференций Партизан – Александрия

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис Kyivstar TV.