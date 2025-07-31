Новичок Полтавы получил серьезную травму во время тренировки

Клуб УПЛ «Полтава» столкнулся с кадровыми проблемами еще до старта нового сезона УПЛ.

Нападающий Богдан Кобзарь получил серьезное повреждение во время одной из тренировок.

По предварительным выводам медицинской службы, у 23-летнего экс-игрока «Александрии» – подозрение на разрыв передней крестообразной связки колена. В случае подтверждения диагноза Кобзаря ждет длительная реабилитация, и он сможет вернуться на поле не раньше весенней части чемпионата.

Таким образом, новичок «Полтавы» еще не успел дебютировать за команду, а уже пополнил клубный лазарет, где также находятся основные исполнители – Дмитрий Щербак и капитан Владислав Даниленко.

Кобзар присоединился к «Полтаве» после выступлений за столичный «Левый Берег», где провел 14 матчей в сезоне 2024/25, не отметившись результативными действиями.