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Украина. Премьер лига
31 июля 2025, 04:23 | Обновлено 31 июля 2025, 04:39
65
0

Новичок Полтавы получил серьезную травму во время тренировки

Богдан Кобзар недавно покинул киевский клуб Левый Берег

31 июля 2025, 04:23 | Обновлено 31 июля 2025, 04:39
65
0
Новичок Полтавы получил серьезную травму во время тренировки
ФК Левый Берег. Богдан Кобзарь

Клуб УПЛ «Полтава» столкнулся с кадровыми проблемами еще до старта нового сезона УПЛ.

Нападающий Богдан Кобзарь получил серьезное повреждение во время одной из тренировок.

По предварительным выводам медицинской службы, у 23-летнего экс-игрока «Александрии» – подозрение на разрыв передней крестообразной связки колена. В случае подтверждения диагноза Кобзаря ждет длительная реабилитация, и он сможет вернуться на поле не раньше весенней части чемпионата.

Таким образом, новичок «Полтавы» еще не успел дебютировать за команду, а уже пополнил клубный лазарет, где также находятся основные исполнители – Дмитрий Щербак и капитан Владислав Даниленко.

Кобзар присоединился к «Полтаве» после выступлений за столичный «Левый Берег», где провел 14 матчей в сезоне 2024/25, не отметившись результативными действиями.

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Полтава Богдан Кобзарь травма трансферы чемпионат Украины по футболу трансферы УПЛ Левый Берег Киев ТаТоТаке Украинская Премьер-лига травма колена Дмитрий Щербак
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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