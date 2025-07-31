Новый президент Металлиста 1925: «Для меня это большая ответственность»

30 июля 2025 года футбольный клуб Металлист 1925 провел традиционные Общие сборы участников, на которых были рассмотрены изменения на руководящих должностях в клубе.

Инвестор и совладелец Металлиста 1925 Владимир Носов сменил свою официальную должность. Вместо позиции президента клуба он переходит на роль председателя наблюдательного совета. Владимир Носов сосредоточится на стратегическом развитии клуба. Он и дальше будет участвовать в определении вектора движения Металлиста 1925, принятии ключевых решений и формировании долгосрочной стратегии.

В связи с расширением своей деятельности, в частности как почетного консула Украины в Испании, Владимир Носов передает полномочия по операционному управлению клубом новому президенту – Богдану Бойко, который ранее занимал должность председателя наблюдательного совета клуба.

Это решение отражает новый этап в развитии Металлиста 1925 и позволяет эффективно распределить управленческие функции.

Богдан Бойко имеет глубокое понимание внутренних процессов и многолетнюю вовлеченность в проекты клуба. Он и ранее играл ведущую роль в трансферной, операционной и другой работе клуба. Отныне Богдан Бойко будет отвечать за повседневную деятельность Металлиста 1925.

Богдан Бойко: «Для меня это большая ответственность и одновременно логическое продолжение той работы, которую мы уже несколько лет ведем вместе с Владимиром Носовым. Наша главная цель – стабильность и развитие. У клуба есть четкий вектор движения, и мы не будем сбавлять темп».

Также на должность заместителя председателя наблюдательного совета назначен Денис Ковтун, который ранее был членом наблюдательного совета. В его составе остаются Сергей Стороженко, Эмиль Тер-Степанян и Богдан Бойко.

Владимир Носов и Богдан Бойко стали новыми инвесторами и совладельцами харьковского клуба в 2023 году после того, как Металлист 1925 оказался под угрозой исчезновения. По итогам прошлого сезона команда вернулась в УПЛ и 4 августа в первом туре сыграет против киевской Оболони.