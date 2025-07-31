Новый президент Металлиста 1925: «Для меня это большая ответственность»
Богдан Бойко на должности президента клуба сменил Владимира Носова
30 июля 2025 года футбольный клуб Металлист 1925 провел традиционные Общие сборы участников, на которых были рассмотрены изменения на руководящих должностях в клубе.
Инвестор и совладелец Металлиста 1925 Владимир Носов сменил свою официальную должность. Вместо позиции президента клуба он переходит на роль председателя наблюдательного совета. Владимир Носов сосредоточится на стратегическом развитии клуба. Он и дальше будет участвовать в определении вектора движения Металлиста 1925, принятии ключевых решений и формировании долгосрочной стратегии.
В связи с расширением своей деятельности, в частности как почетного консула Украины в Испании, Владимир Носов передает полномочия по операционному управлению клубом новому президенту – Богдану Бойко, который ранее занимал должность председателя наблюдательного совета клуба.
Это решение отражает новый этап в развитии Металлиста 1925 и позволяет эффективно распределить управленческие функции.
Богдан Бойко имеет глубокое понимание внутренних процессов и многолетнюю вовлеченность в проекты клуба. Он и ранее играл ведущую роль в трансферной, операционной и другой работе клуба. Отныне Богдан Бойко будет отвечать за повседневную деятельность Металлиста 1925.
Богдан Бойко: «Для меня это большая ответственность и одновременно логическое продолжение той работы, которую мы уже несколько лет ведем вместе с Владимиром Носовым. Наша главная цель – стабильность и развитие. У клуба есть четкий вектор движения, и мы не будем сбавлять темп».
Также на должность заместителя председателя наблюдательного совета назначен Денис Ковтун, который ранее был членом наблюдательного совета. В его составе остаются Сергей Стороженко, Эмиль Тер-Степанян и Богдан Бойко.
Владимир Носов и Богдан Бойко стали новыми инвесторами и совладельцами харьковского клуба в 2023 году после того, как Металлист 1925 оказался под угрозой исчезновения. По итогам прошлого сезона команда вернулась в УПЛ и 4 августа в первом туре сыграет против киевской Оболони.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Оппонентом киевского клуба будет кипрская команда Пафос
Ответный поединок Q2 еврокубка состоится 31 июля в 19:00 по Киеву