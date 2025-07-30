ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ назначил нового президента и сменил руководство

Клуб УПЛ Металлист 1925 после заседания Общих сборов объявил о перестановках в руководстве организации.

Инвестор и совладелец клуба Владимир Носов сложил с себя полномочия президента клуба и стал главой наблюдательного совета. А новым президентом харьковчан избрали Богдана Бойко.

Он ранее был главой наблюдательного совета.

«Это ожидаемый шаг, и я рад передать операционное управление Богдану, хорошо знающему все процессы в Металлисте 1925. Я остаюсь на стратегической позиции и буду продолжать активно поддерживать клуб в достижении амбициозных целей».

«Верим, что эта трансформация укрепит позиции Металлиста 1925 в спортивном и организационном плане», – отметил Носов.

Металлист 1925 по итогам минувшего сезона вернулся в УПЛ. Новый чемпионат команда начнет 4 августа матчем против Оболони.