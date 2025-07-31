Тренер-аналитик Шахтера: «Работая с Тураном, невозможно мечтать о малом»

Тренер-аналитик «Шахтера» Мерт Сомай рассказал о работе с Ардой Тураном перед матчем второго раунда квалификации Лиги Европы против турецкого «Бешикташа»:

«Я Мерт Сомай, родился в 1986 году в Стамбуле. Футболом начал заниматься в академии «Бешикташа». Проведя там около десяти лет, я примерно 20 лет играл в профессиональный футбол в своей стране.

В начале прошлого сезона я присоединился к штабу тренера Арды. Мы вместе уже полтора года. В прошлом году мы успешно провели сезон в Суперлиге, а сейчас находимся в «Шахтере». Здесь я работаю аналитиком.

У нас очень молодая и талантливая команда – мы это осознаем. Так же, как и то, что у нас очень молодой, очень талантливый и очень опытный главный тренер. Это большая удача для обеих сторон.

Именно поэтому мы можем смело мечтать. На самом деле у наших футбольных мечтаний нет границ, потому что наш главный тренер – человек, который видел высочайший уровень в этом виде спорта. Поэтому, работая с ним, просто невозможно мечтать о чем-то маленьком».