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Лига чемпионов
31 июля 2025, 03:01 | Обновлено 31 июля 2025, 03:26
20
0

Стало известно, сколько зрителей посетило матч Динамо с Хамрун Спартанс

Ответный поединок Q2 Лиги чемпионов в Люблине посетило 2035 болельщиков

31 июля 2025, 03:01 | Обновлено 31 июля 2025, 03:26
20
0
Стало известно, сколько зрителей посетило матч Динамо с Хамрун Спартанс
2035 зрителей на Арене Люблин

Стало известно, сколько зрителей посетило матч Динамо с Хамрун Спартанс. Ответный поединок Q2 Лиги чемпионов в Люблине посетило 2035 болельщиков.

Киевское Динамо продолжает выступление в квалификации Лиги чемпионов 2025/26. 29 июля в 21:00 в польском Люблине сыграли Динамо Киев и Хамрун Спартанс с Мальты (3:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Неделей ранее в первой игре на выезде Динамо одержало убедительную победу (3:0).

В ответном матче в Люблине за Динамо голами отметились Владислав Ванат, Владимир Бражко и Тарас Михавко.

Динамо вышло в Q3 Лиги чемпионов, где сыграет с кипрской командой Пафос.

Лига чемпионов. Квалификация Q2

Ответный матч. 29 июля, Люблин (Польша)

Динамо Киев (Украина) – Хамрун Спартанс (Мальта) – 3:0 (первый матч – 3:0)

Голы: Ванат, 28, Бражко, 35, Михавко, 82

Видео голов и обзор матча

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Лига чемпионов Динамо Киев Хамрун Спартанс зрители болельщики Люблин
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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