Стало известно, сколько зрителей посетило матч Динамо с Хамрун Спартанс
Ответный поединок Q2 Лиги чемпионов в Люблине посетило 2035 болельщиков
Стало известно, сколько зрителей посетило матч Динамо с Хамрун Спартанс. Ответный поединок Q2 Лиги чемпионов в Люблине посетило 2035 болельщиков.
Киевское Динамо продолжает выступление в квалификации Лиги чемпионов 2025/26. 29 июля в 21:00 в польском Люблине сыграли Динамо Киев и Хамрун Спартанс с Мальты (3:0).
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Неделей ранее в первой игре на выезде Динамо одержало убедительную победу (3:0).
В ответном матче в Люблине за Динамо голами отметились Владислав Ванат, Владимир Бражко и Тарас Михавко.
Динамо вышло в Q3 Лиги чемпионов, где сыграет с кипрской командой Пафос.
Лига чемпионов. Квалификация Q2
Ответный матч. 29 июля, Люблин (Польша)
Динамо Киев (Украина) – Хамрун Спартанс (Мальта) – 3:0 (первый матч – 3:0)
Голы: Ванат, 28, Бражко, 35, Михавко, 82
Видео голов и обзор матча
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