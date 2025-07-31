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Лига Европы
31 июля 2025, 06:10 | Обновлено 31 июля 2025, 06:16
58
0

ФОТО. Шахтер провел тренировку в Кракове накануне матча с Бешикташем

Ответный поединок Лиги Европы пройдет 31 июля в 21:00

31 июля 2025, 06:10 | Обновлено 31 июля 2025, 06:16
58
0
ФОТО. Шахтер провел тренировку в Кракове накануне матча с Бешикташем
ФК Шахтер

30 июля, накануне ответного матча второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА с «Бешикташем», игроки «Шахтера» провели тренировку на городском стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове, где завтра пройдет поединок.

Как предусматривает регламент УЕФА, первые 15 минут сессии донецкой команды были открыты для представителей СМИ, которые смогли наблюдать за упражнениями во время разминки команды.

Основную часть занятия тренерский штаб «оранжево-черных» во главе с Ардой Тураном посвятил работе над контролем мяча, игровым взаимодействиям и комбинациям, а в завершение отработали удары по воротам. Всего тренировка длилась около часа.

Ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА «Шахтер» – «Бешикташ» состоится в четверг, 31 июля, на Городском стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове (Польша). Начало игры в 21:00 по киевскому времени.

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Шахтер Донецк тренировка Бешикташ видео фото Лига Европы Арда Туран Шахтер - Бешикташ
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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