«Не нужно пробивать дно». Маркевич обратился к Полесью накануне матча в ЛК

31 июля состоится второй матч второго квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретятся андоррская «Санта-Колома» и житомирское «Полесье». В первом поединке украинская команда потерпела сенсационное поражение со счетом 1:2.

Накануне этого противостояния именитый украинский тренер Мирон Маркевич поделился мнением и обратился к игрокам «Полесья» – он считает, что нужно отдать все силы и доказать, что первое поражение было случайностью:

«Полесье» однозначно имеет выше класс, чем эта «Санта-Колома». Житомирянам нужно собраться, настроиться и проявить свои сильнейшие качества. Доказать на поле, что их команда действительно сильнее, а не так, как в первой игре, даже не знаю, как это мягко назвать... Они уже до матча выиграли, а так нельзя...

Быстрый гол забили и казалось, что так все и будет хорошо, однако в футболе нужно отрабатывать от первой и до последней компенсированной минуты. На секунду расслабился и – все. Тебя накажут. Думаю, это хорошая наука для «Полесья». Очень надеюсь, что в Андорре будет получен положительный результат житомирянами.

По-моему, в первую очередь, у тех игроков, которые выйдут с первой минуты, должна быть заряженность на результат. Каждый должен сыграть с максимальной самоотдачей. Закрыть соперника на его половине, не давать ему дышать ни секунды. Надо минимум два гола забивать и не пропускать при этом. Не нужно пробивать дно!» – уверен Маркевич.