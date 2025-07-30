Игрок Реала с огромной зарплатой близок к уходу из клуба. Легенда ждет

Австрийский защитник мадридского «Реала» Давид Алаба может стать игроком «Аль-Насра», сообщает Fichajes.

По информации источника, 40-летний бомбардир клуба из Саудовской Аравии Криштиану Роналду хочет видеть в команде 33-летнего центрбека. «Аль-Наср» уже начинает контакты по трансферу игрока, который получает зарплату в размере 22 миллионов евро в год в Мадриде.

В прошлом сезоне Давид провел 14 матчей во всех турнирах, в которых не сумел отличиться результативными действиями и заработал две желтые карточки. Ориентировочная стоимость защитника составляет шесть миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Лунин узнал, что ждет его этим летом в Реале.