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Испания
30 июля 2025, 23:20 |
902
1

Игрок Реала с огромной зарплатой близок к уходу из клуба. Легенда ждет

Давид Алаба может стать игроком «Аль-Насра»

30 июля 2025, 23:20 |
902
1
Игрок Реала с огромной зарплатой близок к уходу из клуба. Легенда ждет
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Алаба

Австрийский защитник мадридского «Реала» Давид Алаба может стать игроком «Аль-Насра», сообщает Fichajes.

По информации источника, 40-летний бомбардир клуба из Саудовской Аравии Криштиану Роналду хочет видеть в команде 33-летнего центрбека. «Аль-Наср» уже начинает контакты по трансферу игрока, который получает зарплату в размере 22 миллионов евро в год в Мадриде.

В прошлом сезоне Давид провел 14 матчей во всех турнирах, в которых не сумел отличиться результативными действиями и заработал две желтые карточки. Ориентировочная стоимость защитника составляет шесть миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Лунин узнал, что ждет его этим летом в Реале.

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Криштиану Роналду Давид Алаба трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Саудовской Аравии по футболу Реал Мадрид Аль-Наср Эр-Рияд
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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ivankondrat96
Отримати гроші за Алабу буде щастям для Реала
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