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  4. Лунин узнал, что ждет его этим летом в Реале. Собрал чемодан?
Испания
30 июля 2025, 21:54 |
1103
1

Лунин узнал, что ждет его этим летом в Реале. Собрал чемодан?

«Реал» рассматривает трансфер украинца и еще двух игроков

30 июля 2025, 21:54 |
1103
1
Лунин узнал, что ждет его этим летом в Реале. Собрал чемодан?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб этим летом.

По информации СМИ, несмотря на то, что Лунин решил остаться в клубе, сам «Реал» не закрыл вопрос о его возможном уходе. Сообщается, что Андрей попал в список игроков, которые могут покинуть клуб этим летом. В списке также находятся два бразильца – Эндрик и Родриго.

В прошлом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».

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Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Родриго Гоес Эндрик
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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geomit
юмор в заголовках с ног валит! Это бенефис !
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