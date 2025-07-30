Лунин узнал, что ждет его этим летом в Реале. Собрал чемодан?
«Реал» рассматривает трансфер украинца и еще двух игроков
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб этим летом.
По информации СМИ, несмотря на то, что Лунин решил остаться в клубе, сам «Реал» не закрыл вопрос о его возможном уходе. Сообщается, что Андрей попал в список игроков, которые могут покинуть клуб этим летом. В списке также находятся два бразильца – Эндрик и Родриго.
В прошлом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».
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