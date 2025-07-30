Гол на 1-й. Матч Q2 Лиги чемпионов в Будапеште завершился со счетом 4:3

30 июля состоялся матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Ференцварош (Венгрия) и Ноа (Армения) [первая встреча – 2:1].

Поединок прошел на стадионе Групама в городе Будапешт. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.

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Голами за Ференцварош отличились Александр Пешич (гол на 1-й минуте), Ленни Джозеф, Кристоффер Захариассен (пенальти) и Барнабаша Варга. У гостей забили Элдер Феррейра, Матеус Аиас и Ален Гргич.

Ференцварош выиграл противостояние с общим счетом 6:4 и вышел в Q2 ЛЧ, где поборется либо против Риеки, либо против Лудогорца. Ноа вылетел в Лигу Европы и в третьем раунде отбора сыграет с Линкольн Ред Импс.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q2

Ответный матч. 30 июля

Ференцварош (Венгрия) – Ноа (Армения) – 4:3 [первый поединок – 2:1]

Голы: Пешич, 1, Джозеф, 12, Захариассен, 52 (пен.), Варга, 74 – Феррейра, 7, Аиас, 22, Гргич, 71

ФК Ференцварош

ФК Ференцварош

ФК Ференцварош

ФК Ференцварош