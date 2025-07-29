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Ференцварош
30.07.2025 21:00 - : -
Ноа
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Лига чемпионов
29 июля 2025, 14:46 |
6
0

Ференцварош – Ноа. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Матч начнется 30 июля в 21:00 по Киеву

29 июля 2025, 14:46 |
6
0
Ференцварош – Ноа. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
ФК Ференцварош

В среду, 30 июля состоится ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между венгерским «Ференцварошем» и армянской «Ноа». По киевскому времени игра начнется в 21:00. Первый поединок завершился победой «Ференцвароша» со счетом 2:1.

Ференцварош

За 33 игры венгерской лиги в прошлом сезоне коллектив набрал 69 очков и уже в седьмой раз стал чемпионом страны. На этот раз «бело-зеленые» опередили ближайшего конкурента, «Пушках Академи» всего на 3 зачетных пункта. В Кубке Венгрии «Ференцварош» дошел до финала, но там потерпел поражение от «Пакша».

Ноа

В прошлом сезоне молодой коллектив впервые в истории стал чемпионом Армении, завоевав 75 очков за 30 поединков и обойдя «Арарат» на 9 баллов. Тот же «Арарат» команда одолела у финала кубка со счетом 3:1. В 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов «Ноа» прошли черногорский «Будучност», одержав минимальную домашнюю победу и сыграв вничью 2:2 на выезде.

Личные встречи

До поединка на прошлой неделе команды ни разу не встречались в официальных играх.

Интересные факты

  • «Ноа» не одержали ни одной выездной победы в последних 5 играх. В общей сложности за это время клуб трижды сыграл вничью и 2 раз проиграл.
  • В то же время «Ференцварош» имеет 8-матчевую беспроигрышную домашнюю серию, одержав за это время 6 побед и 2 ничьих.
  • «Ноа» забили 92 гола за 30 игр чемпионата в прошлом сезоне – лучший результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на победу «Ференцвароша» с форой -1 и коэффициентом 1.6.

Прогноз Sport.ua
Ференцварош
30 июля 2025 -
21:00
Ноа
Ференцварош с форой -1 1.6 Сделать ставку

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Ференцварош Ноа Ереван Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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