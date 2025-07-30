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Германия
30 июля 2025, 22:36 | Обновлено 30 июля 2025, 22:37
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Как будет выглядеть атакующая линия Баварии в следующем сезоне?

Статистика нападающего трио немецкого гранда действительно впечатляет

30 июля 2025, 22:36 | Обновлено 30 июля 2025, 22:37
290
0
Как будет выглядеть атакующая линия Баварии в следующем сезоне?
Getty Images/Global Images Ukraine

Как стало известно ранее, колумбийский нападающий Луис Диас стал игроком мюнхенской «Баварии». Его предыдущий клуб, «Ливерпуль», заработал на трансфере 75 миллионов евро.

Учитывая нынешний состав «Баварии», можно спрогнозировать, что атакующее трио команды будет состоять из Луиса Диаса, Гарри Кейна и Майкла Олисе.

Больше всего впечатляет статистика Кейна за прошлый сезон: в 51 матче англичанин отметился 55 результативными действиями (41 Г + 14 А). У Олисе в 55 поединках – 43 очка по системе «гол + пас» (20 Г + 23 А). Что касается Диаса, то в 50 встречах он набрал 25 результативных действий (17 Г + 8 А).

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Луис Диас Гарри Кейн Майкл Олисе Бавария Бундеслига чемпионат Германии по футболу статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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