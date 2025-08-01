Анчелотти назвал лучшего футболиста, чем Месси и Роналду
Лучшим в истории Карло считает Пеле
Легендарный итальянский тренер Карло Анчелотти, который сейчас возглавляет сборную Бразилии, назвал лучшего футболиста в истории.
«Лучший футболист в истории? Трудно сказать, например Пеле принадлежит к другому поколению. То, чего Пеле достиг в своей карьере, кроме побед на чемпионатах мира, было действительно чем-то особенным.
Другие игроки тоже были великолепны. Начиная с Роналду, которого мне посчастливилось тренировать, и заканчивая Месси, которого я видел вживую.
Но выбрать трудно. Исходя из того, чего достиг в своей карьере Пеле, я считаю, что он заслуживает первого места», – сказал Карло.
Ранее известный итальянский тренер Карло Анчелотти назвал лучшего футболиста, которого он когда-либо тренировал. На первом месте Карло поместил Зинедина Зидана, а на втором – бразильца Кака.
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