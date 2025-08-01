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01 августа 2025, 07:10 |
1248
0

Анчелотти назвал лучшего футболиста, чем Месси и Роналду

Лучшим в истории Карло считает Пеле

01 августа 2025, 07:10 |
1248
0
Анчелотти назвал лучшего футболиста, чем Месси и Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Легендарный итальянский тренер Карло Анчелотти, который сейчас возглавляет сборную Бразилии, назвал лучшего футболиста в истории.

«Лучший футболист в истории? Трудно сказать, например Пеле принадлежит к другому поколению. То, чего Пеле достиг в своей карьере, кроме побед на чемпионатах мира, было действительно чем-то особенным.

Другие игроки тоже были великолепны. Начиная с Роналду, которого мне посчастливилось тренировать, и заканчивая Месси, которого я видел вживую.

Но выбрать трудно. Исходя из того, чего достиг в своей карьере Пеле, я считаю, что он заслуживает первого места», – сказал Карло.

Ранее известный итальянский тренер Карло Анчелотти назвал лучшего футболиста, которого он когда-либо тренировал. На первом месте Карло поместил Зинедина Зидана, а на втором – бразильца Кака.

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Карло Анчелотти Пеле
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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