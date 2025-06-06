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06 июня 2025, 04:26 |
364
0

Анчелотти назвал лучшего игрока, которого когда-либо тренировал

Карло выделил Зидана и Кака

06 июня 2025, 04:26 |
364
0
Анчелотти назвал лучшего игрока, которого когда-либо тренировал
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Известный итальянский тренер Карло Анчелотти назвал лучшего футболиста, которого он когда-либо тренировал. На первое месте Карло поместил француза Зинедина Зидана, а на второе бразильца Кака.

«Кака не был на уровне Зинедина Зидана, но приблизился к нему. Кака – второй лучший игрок, которого я тренировал, и он точно самый умный», – сказал Карло Анчелотти.

Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан назвал своего футбольного кумира. Француз выделил уругвайца Энцо Франческоли.

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Зинедин Зидан Карло Анчелотти Кака
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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