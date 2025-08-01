Месси покинет Интер Майами. Назван клуб, в который перейдет легенда

Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси готовится покинуть «Интер» Майами.

По информации Transferfeed, аргентинец уже знает, где может продолжить карьеру. Месси зимой перейдет в саудовский клуб «Аль-Ахли» сразу после того, как у него закончится контракт с американцами. Месси также является послом туризма в Саудовской Аравии, что усиливает вероятность его перехода.

Ранее сообщалось, что форвард Лионель Месси все еще не принял решение относительно игры за сборную Аргентины на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике, куда действующий чемпион уже квалифицировался.