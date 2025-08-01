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  4. Месси покинет Интер Майами. Назван клуб, в который перейдет легенда
Major League Soccer
01 августа 2025, 00:02 |
1179
0

Месси покинет Интер Майами. Назван клуб, в который перейдет легенда

Ожидается, что аргентинец подпишет контракт с «Аль-Ахли»

01 августа 2025, 00:02 |
1179
0
Месси покинет Интер Майами. Назван клуб, в который перейдет легенда
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси готовится покинуть «Интер» Майами.

По информации Transferfeed, аргентинец уже знает, где может продолжить карьеру. Месси зимой перейдет в саудовский клуб «Аль-Ахли» сразу после того, как у него закончится контракт с американцами. Месси также является послом туризма в Саудовской Аравии, что усиливает вероятность его перехода.

Ранее сообщалось, что форвард Лионель Месси все еще не принял решение относительно игры за сборную Аргентины на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике, куда действующий чемпион уже квалифицировался.

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трансферы Major League Soccer (MLS) Лионель Месси свободный агент чемпионат Саудовской Аравии по футболу Интер Майами Аль-Ахли Джидда
Дмитрий Олейник Источник: TransferFeed
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