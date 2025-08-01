Месси покинет Интер Майами. Назван клуб, в который перейдет легенда
Ожидается, что аргентинец подпишет контракт с «Аль-Ахли»
Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси готовится покинуть «Интер» Майами.
По информации Transferfeed, аргентинец уже знает, где может продолжить карьеру. Месси зимой перейдет в саудовский клуб «Аль-Ахли» сразу после того, как у него закончится контракт с американцами. Месси также является послом туризма в Саудовской Аравии, что усиливает вероятность его перехода.
Ранее сообщалось, что форвард Лионель Месси все еще не принял решение относительно игры за сборную Аргентины на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике, куда действующий чемпион уже квалифицировался.
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