Виктор Осимхен стал второй самой дорогой продажей Наполи в истории

Форвард Виктор Осимхен официально стал игроком «Галатасарая». Стамбульский клуб заплатил «Наполи» за форварда 75 млн евро.

Этот трансфер стал вторым крупнейшим в истории неаполитанской команды.

Рекордным до сих пор остается переход Гонсало Игуаина в «Ювентус» за 90 млн евро.

Самые дорогие продажи Наполи в истории