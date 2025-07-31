Италия31 июля 2025, 00:16 |
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Виктор Осимхен стал второй самой дорогой продажей Наполи в истории
Какого игрока «Наполи» продало за самую большую сумму?
31 июля 2025, 00:16 |
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Форвард Виктор Осимхен официально стал игроком «Галатасарая». Стамбульский клуб заплатил «Наполи» за форварда 75 млн евро.
Этот трансфер стал вторым крупнейшим в истории неаполитанской команды.
Рекордным до сих пор остается переход Гонсало Игуаина в «Ювентус» за 90 млн евро.
Самые дорогие продажи Наполи в истории
- 90 млн евро – Гонсало Игуаин (Аргентина, в Ювентус)
- 75 млн евро – Виктор Осимхен (Нигерия, в Галатасарай)
- 70 млн евро – Хвича Кварацхелия (Грузия, в ПСЖ)
- 64. 5 млн евро – Эдинсон Кавани (Уругвай, в ПСЖ)
- 57 млн евро – Жоржиньо (Италия, в Челси)
- 50 млн евро – Ким Мин Чжэ (Южная Корея, в Баварию)
- 41.9 млн евро – Калиду Кулибали (Сенегал, в Челси)
- 30 млн евро – Эзекиль Лавесси (Аргентина, в ПСЖ)
- 24.8 млн евро – Роберто Инглезе (Италия, в Парму)
- 24.6 млн евро – Аллан (Бразилия, в Эвертон)
- 24.0 млн евро – Элиф Элмас (Северная Македония, в Лейпциг)
- 22.5 млн евро – Фабиан Руис (Испания, в ПСЖ)
- 22.0 млн евро – Симоне Верди (Италия, в Торино)
- 21.0 млн евро – Амаду Диавара (Гвинея, в Рому)
- 20.0 млн евро – Дуван Сапата (Колумбия, в Сампдорию)
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