Ямаль умоляет Флика не выгонять этого игрока. Тренер принял решение

Будущее 18-летнего защитника «Барселоны» Эктора Форта до сих пор не определено.

Руководство каталонского клуба рассматривает трансфер футболиста. Однако этого умоляет не делать звезда клуба Ламин Ямаль, ведь у него дружеские отношения с Фортом и он хочет видеть его в команде.

Ямалю даже удалось убедить главного тренера Ганси-Дитера Флика – немецкий специалист готов дать Форту второй шанс, хотя ранее уже указал ему на дверь.

Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» заинтересована в подписании хорватского вингера Ивана Перишича, трансфер которого хочет тренер клуба Ганс-Дитер Флик.