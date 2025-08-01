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  4. Ямаль умоляет Флика не выгонять этого игрока. Тренер принял решение
Испания
01 августа 2025, 01:15 |
300
0

Ямаль умоляет Флика не выгонять этого игрока. Тренер принял решение

Ламин хочет видеть в клубе Эктора Форта

01 августа 2025, 01:15 |
300
0
Ямаль умоляет Флика не выгонять этого игрока. Тренер принял решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Будущее 18-летнего защитника «Барселоны» Эктора Форта до сих пор не определено.

Руководство каталонского клуба рассматривает трансфер футболиста. Однако этого умоляет не делать звезда клуба Ламин Ямаль, ведь у него дружеские отношения с Фортом и он хочет видеть его в команде.

Ямалю даже удалось убедить главного тренера Ганси-Дитера Флика – немецкий специалист готов дать Форту второй шанс, хотя ранее уже указал ему на дверь.

Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» заинтересована в подписании хорватского вингера Ивана Перишича, трансфер которого хочет тренер клуба Ганс-Дитер Флик.

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Эктор Форт Ханс-Дитер Флик Ламин Ямаль Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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