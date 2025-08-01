Ямаль умоляет Флика не выгонять этого игрока. Тренер принял решение
Ламин хочет видеть в клубе Эктора Форта
Будущее 18-летнего защитника «Барселоны» Эктора Форта до сих пор не определено.
Руководство каталонского клуба рассматривает трансфер футболиста. Однако этого умоляет не делать звезда клуба Ламин Ямаль, ведь у него дружеские отношения с Фортом и он хочет видеть его в команде.
Ямалю даже удалось убедить главного тренера Ганси-Дитера Флика – немецкий специалист готов дать Форту второй шанс, хотя ранее уже указал ему на дверь.
Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» заинтересована в подписании хорватского вингера Ивана Перишича, трансфер которого хочет тренер клуба Ганс-Дитер Флик.
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