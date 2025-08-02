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  4. РИВАЛДО: «То, что произошло с Ямалем, разочаровывает и очень злит»
Испания
02 августа 2025, 02:48 |
32
0

РИВАЛДО: «То, что произошло с Ямалем, разочаровывает и очень злит»

Бразилец недоволен поведением игрока за пределами поля

02 августа 2025, 02:48 |
32
0
РИВАЛДО: «То, что произошло с Ямалем, разочаровывает и очень злит»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ривалдо

Легенда «Барселоны», обладатель Золотого 1999 года Ривалдо рассказал, что ему не нравится в лидере каталонского клуба Ламини Ямале.

«Поведение Ламиня Ямаля за пределами поля — это обидно, грустно то, что происходит», — сказал Ривалдо.

В прошлом сезоне на клубном уровне Ямаль провел 55 матчей, забил 18 голов и сделал 25 результативных передач.

Ранее Ламин Ямаль показал, как отпраздновал свое 18-летие — роскошная вечеринка с игроками «Барселоны», друзьями и девушками.

Звезда «Барселоны» Ламин Ямаль поделился в Instagram яркими кадрами с празднования совершеннолетия.

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Ривалдо Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Ламин Ямаль
Дмитрий Олейник Источник
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