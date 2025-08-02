РИВАЛДО: «То, что произошло с Ямалем, разочаровывает и очень злит»
Бразилец недоволен поведением игрока за пределами поля
Легенда «Барселоны», обладатель Золотого 1999 года Ривалдо рассказал, что ему не нравится в лидере каталонского клуба Ламини Ямале.
«Поведение Ламиня Ямаля за пределами поля — это обидно, грустно то, что происходит», — сказал Ривалдо.
В прошлом сезоне на клубном уровне Ямаль провел 55 матчей, забил 18 голов и сделал 25 результативных передач.
Ранее Ламин Ямаль показал, как отпраздновал свое 18-летие — роскошная вечеринка с игроками «Барселоны», друзьями и девушками.
Звезда «Барселоны» Ламин Ямаль поделился в Instagram яркими кадрами с празднования совершеннолетия.
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