РИВАЛДО: «То, что произошло с Ямалем, разочаровывает и очень злит»

Легенда «Барселоны», обладатель Золотого 1999 года Ривалдо рассказал, что ему не нравится в лидере каталонского клуба Ламини Ямале.

«Поведение Ламиня Ямаля за пределами поля — это обидно, грустно то, что происходит», — сказал Ривалдо.

В прошлом сезоне на клубном уровне Ямаль провел 55 матчей, забил 18 голов и сделал 25 результативных передач.

Ранее Ламин Ямаль показал, как отпраздновал свое 18-летие — роскошная вечеринка с игроками «Барселоны», друзьями и девушками.

Звезда «Барселоны» Ламин Ямаль поделился в Instagram яркими кадрами с празднования совершеннолетия.