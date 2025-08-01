Трансферное безумие. Суперзвезда Реала может перейти в Барселону
Винисиус Жуниор на правах свободного агента может оказаться в «Барселоне»
Вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор не хочет продлевать контракт с клубом, пока не будет выполнено его условие.
Футболист хочет иметь такую же зарплату, как и Килиан Мбаппе – более 30 миллионов евро в год. Президента «бланкос» Флорентино Переса разозлило такое поведение бразильца – он не будет платить ему столько денег.
По информации испанских СМИ, за ситуацией внимательно наблюдает «Барселона». Спортивный директор «кулес» Деку не исключает подписания Винисиуса в 2027 году на правах свободного агента, если тот и не договорится с «Реалом».
Ранее сообщалось, что в «Барселону» может перейти легенда «Реала».
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