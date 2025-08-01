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Испания
01 августа 2025, 01:52 |
263
0

Трансферное безумие. Суперзвезда Реала может перейти в Барселону

Винисиус Жуниор на правах свободного агента может оказаться в «Барселоне»

01 августа 2025, 01:52 |
263
0
Трансферное безумие. Суперзвезда Реала может перейти в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор не хочет продлевать контракт с клубом, пока не будет выполнено его условие.

Футболист хочет иметь такую же зарплату, как и Килиан Мбаппе – более 30 миллионов евро в год. Президента «бланкос» Флорентино Переса разозлило такое поведение бразильца – он не будет платить ему столько денег.

По информации испанских СМИ, за ситуацией внимательно наблюдает «Барселона». Спортивный директор «кулес» Деку не исключает подписания Винисиуса в 2027 году на правах свободного агента, если тот и не договорится с «Реалом».

Ранее сообщалось, что в «Барселону» может перейти легенда «Реала».

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Винисиус Жуниор трансферы Ла Лиги трансферы Барселона Реал Мадрид
Дмитрий Олейник Источник
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